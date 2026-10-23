Для тебе Війна в Україні

Обмін військовополоненими 23 жовтня: додому повернулися 270 захисників і цивільних

Марина Слизовська, редакторка сайту 23 Жовтня 2026, 15:39 2 хв.
обмін полоненими 23.10.2026

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