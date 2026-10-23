Обмін військовополоненими 23 жовтня: додому повернулися 270 захисників і цивільних

В Україну в рамках обміну полоненими повернулися 270 військових та цивільних осіб. Більшість із цих людей перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

З полону повернулися 270 українців

У п’ятницю, 23 жовтня, в Україну повернулися нацгвардійці, зокрема воїни бригади Азов, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спецслужби транспорту і девʼять цивільних осіб.

Як поінформував президент, більшість – це військові, які захищали Маріуполь. Також сьогодні додому повернулися бійці з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Росіяни незаконно засудили багатьох з них.

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Також повідомляється про повернення п’ятьох людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці, що стався в липні 2022-го.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це був третій етап комбінованого обміну, який розпочався влітку — 19 серпня.

— Серед звільнених сьогодні — 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках, — йдеться у повідомленні штабу.

Усі звільнені українці мають отримати лікування й належні виплати, а також пройти необхідну їм реабілітацію.

Повернення полонених — це завжди довгий та затяжний процес погоджень. Ми розповідали, як саме формують списки на обміни полоненими.

Фото: Володимир Зеленський

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