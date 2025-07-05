Российские информационные атаки июля 2025 года: как Кремль будет подрывать стабильность в мире

Центр противодействия дезинформации предупреждает о ключевых информационных атаках, которые Россия готовит на первую половину июля 2025 года.

Кремлёвская пропаганда нацелена на дискредитацию Украины и её союзников, разжигание розни и усиление антизападных настроений в мире.

Основные цели кремлёвской пропаганды на июль:

Удар по евроинтеграции Украины

После недавнего саммита Совета Европы Россия усилит ложь о том, что вступление Украины в ЕС — это якобы угроза для самой Европы, которая приведёт к военной и экономической дестабилизации.

Прокремлёвские медиа будут искать любые доказательства разногласий стран ЕС или экономической невыгодности интеграции Украины, чтобы подорвать доверие к европейским институтам и запугать политиков.

Обвинения Украины в терроризме

Россия продолжит называть Украину несостоявшимся государством, которое прибегает к терроризму.

Любые удары Украины по российским военным объектам будут подаваться как акты терроризма.

Цель — убедить мир, что Украина не защищается, а нападает, используя террористические методы из-за якобы неспособности воевать на поле боя.

Подрыв мобилизации в Украине

Российская пропаганда продолжит кампанию по дискредитации мобилизации.

Они сосредоточатся на вымыслах о массовом недовольстве, распространяя фейковые видео с жёсткими задержаниями, вырванные из контекста.

Эти видео будут сопровождаться призывами к сопротивлению и насилию против военнослужащих, чтобы деморализовать украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

Использование саммита БРИКС в своих целях

Накануне саммита БРИКС Россия будет раскручивать этот формат как альтернативный центр силы, бросающий вызов гегемонии Запада.

Событие будет представлено как шаг к справедливому многополярному миру под лидерством России.

Особый акцент будет сделан на успешном расширении БРИКС, борьбе с доминированием доллара и независимости от Запада.

Даже отсутствие Си Цзиньпина и Путина будут пытаться скрыть разговорами о высоком представительстве.

Эта кампания будет особенно активно работать в странах Глобального Юга, чтобы разжечь антизападные настроения.

Атаки на санкции ЕС

Россия усилит информационную кампанию против 18-го пакета санкций ЕС, заявляя об их неэффективности и русофобии.

Они будут настаивать, что санкции якобы не вредят экономике России, а лишь усиливают кризис в ЕС, а также бьют по обычным россиянам.

Пропаганда будет использовать макроэкономические показатели РФ (например, курс рубля) для доказательства провала санкционной политики и продвигать идею кризисного положения в ЕС.

Также будет акцентироваться внимание на требованиях некоторых европейских стран о пересмотре отказа от российских энергоносителей.

Искажение картины безопасности в Европе

Российская пропаганда попытается исказить реальную ситуацию с безопасностью в Европе, отрицая угрозу со стороны РФ.

Они будут утверждать, что европейские страны готовятся не к обороне, а к агрессивной войне против России, акцентируя на наращивании военного присутствия НАТО и подготовке гражданских к войне.

Особое внимание будет уделяться странам Балтии, изображая их основными инициаторами конфликта.

Наживаться на конфликте между США и Ираном

Российские агенты влияния будут использовать эскалацию между США, Израилем и Ираном для распространения антиамериканской и антизападной риторики.

Они будут представлять Россию как глобального военного лидера, который обеспечил стабильность в Иране, и продвигать тезис Путина о том, что Россия и Иран воюют против одного и того же врага за кулисами.

Цель — укрепить позиции РФ среди тех, кто критикует действия США и Израиля, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Дискредитация руководства Армении

На фоне обострения внутренней ситуации в Армении (аресты российского миллиардера и архиепископа) российские медиа усилят кампанию против нынешнего руководства Армении.

Они будут распространять фейки о наступлении премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь и преследовании оппозиции, манипулируя якобы причастностью Запада к этим процессам.

Антиукраинская риторика накануне Дня независимости Беларуси

К Дню независимости Беларуси — 3 июля — ожидается активизация антиукраинской риторики в белорусских госмедиа.

Российские и белорусские пропагандисты усилят нарративы о внешней угрозе со стороны Украины и Запада, чтобы сплотить белорусов вокруг Лукашенко.

Основные тезисы будут включать обвинения Украины в попытках дестабилизации Беларуси, участии украинцев в подготовке терактов, а также угрозы суверенитету от Запада в сговоре с киевским режимом.

Это будет оправдывать репрессии против оппозиции.

Информационные атаки против Азербайджана

Центр прогнозирует усиление жёсткой кампании России, направленной на дискредитацию Азербайджана, его руководства и диаспоры.

Причиной стало обострение отношений после инцидента в Екатеринбурге.

Российская пропаганда активно будет использовать нарративы об этнической мафии, внешнем вмешательстве и угрозе раскола России от диаспор, обвиняя Азербайджан во вмешательстве во внутренние дела РФ и сотрудничестве с Турцией и Западом.

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