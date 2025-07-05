Для тебя Война в Украине

Российские информационные атаки июля 2025 года: как Кремль будет подрывать стабильность в мире

Мария Дзюба, редактор сайта 05 июля 2025, 13:15
Российские информационные атаки июля 2025 года: как Кремль будет подрывать стабильность в мире
Фото Pexels

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