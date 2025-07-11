В туалет ходят в бутылку! Как ВСУ защищаются в Серебрянском лесу

Июнь 2025 года. Лиманское направление, северная часть Донецкой области. За последние недели вражеских штурмов здесь стало больше в разы.

Россиянам местами удалось продвинуться. Наша логистика, из-за постоянных атак дронов, крайне усложнена.

Один из участков фронта в Серебрянском лесу держит 53-я механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Даже ночь сейчас мало спасает от вражеских ударных беспилотников. Подвоз боекомплекта и провизии происходит в очень быстром темпе. К позициям ребята несут все это по несколько километров вручную.

На рассвете от увиденного просто стынет кровь: земля буквально перепахана снарядами и бомбами — и ни одного живого дерева.

На позициях сейчас никто не выходит из блиндажей наружу лишний раз, потому что россияне усилили воздушный контроль над лесом. Каждое движение сразу замечают дроны.

— Химические атаки появились в последние полтора-два месяца. Больше сбросов со стороны врага, в том числе и химических. Также палят “зажигалками”, Грады не попускают. Поэтому мы должны постоянно сидеть в норе.

И в туалет ходим — как в норе. В бутылку, в пакет. Ночью выносим, ​​— рассказывает боец ​​Алексей.

Он говорит: критически не хватает людей, а бдеть надо во все стороны. Россияне в свою пользу даже погоду используют — дождь начинается, тихонько пробираются к позициям ВСУ, забрасывают газом и убегают.

В таком аду бойцы воюют неделями, а иногда и месяцами не выходят из позиции. Людей на замену не хватает, поэтому тем, кто в строю, приходится держать оборону почти без отдыха.

Летнее наступление россиянам обошлось в огромное число утрат. Больше подробностей читай по ссылке, в нашем другом материале.

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