Это Мародер, мы его любим — как боец сбил дрон рыбацкой подсакой

Военный 128 бригады территориальной обороны Дикое поле обезвредил вражеский дрон с почти килограммом взрывчатки рыбацкой подсакой!

— Это бомба. Внутри полкилограмма пластида и металлические шарики — в руках Владимир с позывным Мародер держит взрывчатку, которую россияне цепляют на FPV дроны и атакуют военнослужащих. Именно такая бомба чуть не оборвала его жизнь в Запорожье.

Помнит: накрывали позицию, а рядом было разбитое рыбное хозяйство.

— Я решил пойти утром посмотреть, что можно взять. Стал искать хоть какие-то сетки, чтобы накрыть ими блиндаж. Вдруг услышал звук вражеского беспилотника. Он меня уже увидел. Бежать было некуда.

Здесь или сбивать, или прятаться. А автомата у меня не было, — говорит военный.

Да и спрятаться, вспоминает, уже не успевал. Тогда краем глаза заметил рыбацкую подсаку — это такая разновидность сачка. Шанс попасть у Владимира был только один.

— Это бывает раз в жизни. Это невозможно. Я его ударил, и он упал вместе с подсакой и запутался. Я даже не собирался ловить его, — добавляет мужчина.

К вечеру Владимир вернулся и забрал беспилотник. После этого все рассказал командиру. Несмотря на то, что трогать такие вещи нельзя, побратимы получили трофейный дрон. Следовательно и наказывать военнослужащего командир не стал. Более того, за свои заслуги Владимир получил награду от командира бригады.

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В армии Владимир с первых дней полномасштабного вторжения, получил четыре контузии. Сначала воевал на Донбассе, там во время боев взял в плен россиянина.

За три с половиной года войны Владимир немало сталкивался с жестокостью россиян. Решительность и быстрая реакция помогли устоять во время штурмов, выжить после атак и обстрелов.

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