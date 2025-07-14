Бункеры Азовстали заполонили российские военные — официально

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал Яне Брензей о том, почему россияне так активно размещают свои базы во временно оккупированном Мариуполе, в частности, на Азовстали. По словам эксперта, россияне милитаризуют город, перенося базы из РФ на украинские территории.

Россияне обустроили военные базы в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты создали военную базу на разбомбленной ими же Азовстали. Об этом сообщили в Центре изучения оккупации. Петр Андрющенко объяснил, что состояние Азовстали оказалось приемлемым для размещения новой российской базы.

Они провели там определенные расчистки. Это уже вторая база на Азовстали, возникшая фактически за последние два месяца. Это просто демонстрирует тот уровень милитаризации Мариуполя, который проходит сегодня.

Оккупанты переносят из Ростовской области свою милитарную составляющую на территорию Мариуполя. Город стал не просто логистическим перекрестком, а разрастающейся полноценной военно-логистической базой.

Каждая из баз возникла из блокпостов, которые там были для контроля. Последняя из них расположена в районе постмоста через реку Кальмиус. Базу сложно зафиксировать извне, а внутри — комфортное пребывание. К ней сложно подобраться.

Нет никого рядом, чтобы систематически фиксировать, что там происходит. Некоторые базы есть в жилой застройке. Они понимают, что мы видим, что, когда, как, сколько двигается, как прибывает и как уезжает. Пытаются этого избежать.

Бункеры Азовстали россияне пытаются переобустроить и имеют успехи. Таким способом россияне оберегают Ростовскую область, в том числе военные лагеря по подготовке, которых там немало в треугольнике от Таганрога до Ростовшахты.

Перемещая на территорию Украины свои военные базы, россияне пытаются снизить количество атак на свои города. Плюс это базы, гораздо приближенные к линии фронта.

Учитывая перемещение российских войск за прошедшую неделю, враг меняет приоритеты. Теперь оккупанты концентрируются не на Запорожье, а на севере Донецкой области. Речь идет о Новопавловском и Покровском направлениях.

Несмотря на то, что первая волна наступления на Запорожскую область захлебнулась, россияне от него не отказались.

Раньше мы рассказывали, как россияне хотели превратить Азовсталь в парк развлечений.

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