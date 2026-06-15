Для тебя Война в Украине

Аэродром Украинка: расположение на карте России, история и роль в войне

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июня 2026, 17:00 3 мин.
аэродром украинка
Фото Pixabay

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