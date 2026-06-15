Аэродром Украинка: расположение на карте России, история и роль в войне

Военный аэродром Украинка — один из ключевых объектов дальней авиации Воздушно-космических сил России. Где расположен аэродром Украинка и почему враг использует его в войне против Украины — в материале.

Аэродром Украинка: расположение на карте РФ

Аэродром расположен на Дальнем Востоке России, в Серышевском районе Амурской области. Географические координаты объекта: 51°10′ с. ш. 128°26′ в. д. Авиабаза находится вблизи поселка Серышево и в 28 км к северу от города Белогорск.

Расстояние от аэродрома Украинка до государственной границы с Украиной составляет более 6 000 километров.

Из-за значительной удаленности эта база долго считалась недосягаемой для большинства средств поражения, имеющихся в распоряжении Сил обороны Украины.

Что известно об аэродроме Украинка и его роли в войне

Аэродром Украинка является местом дислокации 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, в частности 182-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

На вооружении этого подразделения находятся стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95MS. Самолеты Ту-95MS регулярно поднимают в воздух для массированных ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Из-за большого расстояния до Украины самолеты редко осуществляют пуски ракет из района Амурской области.

Обычно бомбардировщики перелетают на аэродромы в европейской части РФ: например, Энгельс-2 в Саратовской области или Оленья в Мурманской области), где их снаряжают крылатыми ракетами типа Х-101 / Х-555.

Аэродром имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной 3500 метров и шириной 60 метров, что позволяет принимать все типы тяжелых военных самолетов при любых погодных условиях.

Украинка находится под постоянным контролем украинской и международной космической разведки.

Почему аэродром называется “Украинка”

Аэродром получил свое название от одноименного села Украинка, которое расположено в Серышевском районе Амурской области, рядом с базой.

Село появилось на Дальнем Востоке России, потому что там поселились украинские переселенцы. В конце XIX — начале XX века, особенно во время Столыпинской аграрной реформы, Амурский край массово заселяли крестьянами из украинских губерний, в основном с Полтавщины, Черниговщины и Киевщины.

Этот регион, где было много украинцев, впоследствии получил название Зеленый Клин. Основывая новые поселения на Дальнем Востоке, украинские мигранты часто называли их в честь своих родных мест. Так в 1920-х годах возникло и село Украинка Амурской области.

А когда в 1950-х годах рядом с селом начали строить аэродром для дальней авиации, по военной традиции СССР ему дали название ближайшего населенного пункта.

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