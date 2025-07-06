Мы боимся “мира за любую цену”… Как живет Мариуполь без хлеба, воды и восстановления

С момента оккупации украинского Мариуполя россияне заявляют об “активном восстановлении города”. Правда ли это? ВВС Украина пообщалась с украинцами, проживающими в Мариуполе. Они говорят: город ранен, болен и большая его часть до сих пор в руинах.

Мы рассказываем дальше самое интересное о Мариуполе в 2025 году.

Каков Мариуполь сейчас

По словам Ивана (имя изменено из соображений безопасности), сюжеты на телевидении рассчитаны на дураков и на самом деле восстановление не происходит такими темпами, как об этом говорят пропагандисты.

— Они ремонтируют фасады построек на главных улицах, куда приносят камеры для съемки. Но за углом — руины и пустота. Многие до сих пор живут в полуразрушенных квартирах, стены которых едва держатся, — говорит мужчина.

Во время российского вторжения оккупанты, по оценкам ООН, уничтожили 90% жилищного фонда в городе. Теперь российские сюжеты рассказывают об восстановлении города и реставрации повреждений.

Ольга Онишко тоже жила в Мариуполе. Но в прошлом году она уехала из города и перебралась в Тернополь. Женщина рассказывает: вокруг города много лжи, он раньше был красивым, а теперь — больным.

— Я бы не сказала, что россияне многое отстроили. Есть центральная площадь — там реконструированы только здания. А также пустые места, где стояли дома. Они расчищали завалы, но даже не доставали тела погибших, их просто загружали на грузовики вместе с мусором и вывозили из города, — рассказывает она.

Кроме того, в городе остро не хватает воды. Так что люди вынуждены хранить воду в канистрах дома. Но ее цвет остается желтым даже после того, как ее перекипятить. Вода, используемая людьми для потребления, не соответствует даже минимальным стандартам.

Часто отключают электроэнергию, а базовые вещи, такие как продукты и лекарства, очень дорогие и дефицитные.

В частности, сложности с лекарством испытывают люди с сахарным диабетом.

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Образование в Мариуполе

Не секрет, что с приходом на территорию Украины, оккупанты приносят свое образование в учебные заведения.

Андрей Кожушин год провел в Мариуполе под оккупацией, а затем смог выехать в Днепр. Он говорит, что россияне учат детей лживой информации.

В школьных учебниках отмечено, что Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Крымская и даже Днепропетровская области уже часть России, — говорит Андрей ВВС.

Но, несмотря на большое давление, украинцы продолжают сопротивляться. Ночью разрисовывают стены в цвет нашего флага, документируют информацию о передвижениях российских военных. Даже тайно фотографируют все доказательства передвижения россиян.

Андрей был одним из таких агентов, но когда понял, что его разоблачили, был вынужден ехать из города.

— Может, сосед донес на меня. Но однажды, когда я был в магазине и покупал хлеб, я увидел, как солдат показал мое фото кассиру, спрашивая, знает ли он, кто этот человек, — говорит Андрей.

Он добавляет, что для оставшихся в Мариуполе каждый день превращается в испытания. Люди здесь вынуждены постоянно удалять сообщения в телефонах, боятся звонить родным в Украину.

Они боятся “мира любой ценой” и того, что Украину могут заставить отдать какую-то свою оккупированную территорию в обмен на завершение войны.

— Отдать территорию ради “сделки с Россией” будет предательством. Десятки людей ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы передать информацию Украине, а не для того, чтобы какой-нибудь дипломат в костюме подписал бумагу, которая нас сдаст, — говорит Иван.

Украинские дети тоже выживают в оккупации под давлением страха и репрессий. О будущем детей в оккупации, мы рассказывали тебе раньше.

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