Для тебя Война в Украине

Мы боимся “мира за любую цену”… Как живет Мариуполь без хлеба, воды и восстановления

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июля 2025, 19:00
мариуполь
Фото Getty Images

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