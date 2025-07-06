Ми боїмося “миру за будь-яку ціну”… Як живе Маріуполь без хліба, води та відбудови

Фото Getty Images З моменту окупації українського Маріуполя росіяни заявляють про “активну відбудову міста”. Та чи правда це? ВВС Україна поспілкувалися з українцями, які наразі проживають у Маріуполі. Вони кажуть: місто зранене, хворе і більша його частина — досі у руїнах. Ми переповідаємо далі найцікавіше про Маріуполь у 2025 році. Яким є Маріуполь зараз За словами Івана (імʼя змінене з міркувань безпеки), сюжети на телебаченні розраховані на дурнів і насправді відбудова геть не відбувається такими темпами, як про це говорять пропагандисти. — Вони ремонтують фасади будівель на головних вулицях, куди приносять камери для зйомки. Але за рогом — руїни та порожнеча. Багато людей досі живуть у напівзруйнованих квартирах, стіни яких ледве тримаються, — каже чоловік. Під час російського вторгнення окупанти, за оцінками ООН, знищили 90% житлового фонду у місті. Тепер російські сюжети розповідають про відбудову міста та реставрацію пошкоджень. Ольга Онишко теж жила в Маріуполі. Але минулого року вона виїхала та перебралася до Тернополя. Жінка розповідає: навколо міста багато брехні, воно раніше було красивим, а тепер — хворе. — Я б не сказала, що росіяни багато чого відбудували. Є центральна площа — там реконструйовані лише будівлі. А також є порожні місця, де стояли будинки. Вони розчищали завали, але навіть не діставали тіла загиблих, їх просто завантажували на вантажівки разом із брухтом та вивозили з міста, — розповідає вона. Окрім того, у місті гостро не вистачає води. Тож люди змушені зберігати воду у каністрах вдома. Та її колір залишається жовтим навіть після того, як її перекипʼятити. Вода, яку люди використовують для споживання, не відповідає навіть мінімальним стандартам. Часто відключають електроенергію, а базові речі, такі як продукти та ліки, часто дуже дорогі й дефіцитні. Зокрема, складнощі з ліками відчувають люди з цукровим діабетом. Читати на тему Кулі замість допомоги: як окупанти в Маріуполі розв’язують проблему безпритульних тварин В окупованому Маріуполі безпритульні тварини стають жертвами кривавих методів розправи російських загарбників. Освіта в Маріуполі Не секрет, що з приходом на територію України, окупанти приносять свою освіту до навчальних закладів. Андрій Кожушина рік провів у Маріуполі під окупацією, а потім зміг виїхати до Дніпра. Він каже, що росіяни навчають дітей брехливої інформації. У шкільних підручниках зазначено, що Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Кримська та навіть Дніпропетровська області вже є частиною Росії, — каже Андрій ВВС. Та попри великий тиск, українці продовжують чинити опір. Вночі розмальовують стіни у колір нашого прапора, документують інформацію про пересування російських військових. Навіть таємно фотографують всі докази пересування росіян. Андрій був одним із таких агентів, але коли зрозумів, що його викрили — був змушений їхати з міста. — Можливо, сусід доніс на мене. Але одного разу, коли я був у магазині і купував хліб, я побачив, як солдат показав моє фото касиру, запитуючи, чи знає він, хто ця людина, — каже Андрій. Він додає, що для тих, хто залишається у Маріуполі, кожен день перетворюється на випробування. Люди тут змушені постійно видаляти повідомлення у телефонах, бояться дзвонити рідним в Україну. Вони бояться “миру за будь-яку ціну” й того, що Україну можуть змусити віддати якусь свою окуповану територію в обмін на завершення війни. — Віддати територію заради “угоди з Росією” буде зрадою. Десятки людей щодня ризикують своїм життям, щоб передати інформацію Україні, а не для того, щоб якийсь дипломат у костюмі підписав папір, який нас здасть, — каже Іван. Українські діти також виживають в окупації під тиском страху та репресій. Про майбутнє дітей в окупації, ми розповідали тобі раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Маріуполь Джерело BBC Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter