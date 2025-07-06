Для тебе Війна в Україні

Ми боїмося “миру за будь-яку ціну”… Як живе Маріуполь без хліба, води та відбудови

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Липня 2025, 19:00
маріуполь
Фото Getty Images

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