Ми боїмося “миру за будь-яку ціну”… Як живе Маріуполь без хліба, води та відбудови

Ольга Онишко теж жила в Маріуполі. Але минулого року вона виїхала та перебралася до Тернополя. Жінка розповідає: навколо міста багато брехні, воно раніше було красивим, а тепер — хворе.

— Я б не сказала, що росіяни багато чого відбудували. Є центральна площа — там реконструйовані лише будівлі. А також є порожні місця, де стояли будинки. Вони розчищали завали, але навіть не діставали тіла загиблих, їх просто завантажували на вантажівки разом із брухтом та вивозили з міста, — розповідає вона.

Окрім того, у місті гостро не вистачає води. Тож люди змушені зберігати воду у каністрах вдома. Та її колір залишається жовтим навіть після того, як її перекипʼятити. Вода, яку люди використовують для споживання, не відповідає навіть мінімальним стандартам.

Часто відключають електроенергію, а базові речі, такі як продукти та ліки, часто дуже дорогі й дефіцитні.

Зокрема, складнощі з ліками відчувають люди з цукровим діабетом.

Читати на тему Кулі замість допомоги: як окупанти в Маріуполі розв’язують проблему безпритульних тварин В окупованому Маріуполі безпритульні тварини стають жертвами кривавих методів розправи російських загарбників.

Освіта в Маріуполі

Не секрет, що з приходом на територію України, окупанти приносять свою освіту до навчальних закладів.

Андрій Кожушина рік провів у Маріуполі під окупацією, а потім зміг виїхати до Дніпра. Він каже, що росіяни навчають дітей брехливої інформації.