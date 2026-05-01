Календар рибалки на травень 2026: хороші та погані дати для ловлі риби

З приходом справжнього тепла у травні вода у водоймах остаточно прогрівається, що стимулює рибу до максимально активного пошуку їжі після зимового заціпеніння.

Це надзвичайно динамічний період, коли активність мешканців річок та озер досягає одного зі своїх піків, проте для досягнення максимального результату варто звірятися з місячним календарем.

Фази Місяця суттєво впливають на поведінку риби через гравітаційні зміни, тому вибір правильної дати може стати вирішальним фактором між порожнім кошиком та багатим уловом — читай в матеріалі календар рибалки на травень 2026.

Місячний календар рибака на травень 2026

Календар рибака на травень 2026: сприятливі дні

У ці дні Місяць сприяє максимальній активності риби, що робить їх ідеальними для виїзду на природу та гарантує стабільне клювання.

Найкращий кльов (пік активності): 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24 травня.

Хороший кльов (стабільна активність): 7, 8, 9, 18, 25, 26 травня.

Календар рибалки на травень 2026: несприятливі дні

У ці дати риба може бути вкрай млявою або повністю ігнорувати приманки через фази повні та молодика, тому на значний результат розраховувати не варто.

Поганий кльов: 4, 10, 11, 12, 13, 27, 28 травня.

Дуже поганий кльов (час для підготовки снастей): 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 травня.

Яку рибу та на що ловити в травні 2026

У травні щука демонструє сильний апетит, відновлюючи сили після нересту — найкраще працюватимуть блешні, воблери та живець. Окунь та судак також стають надзвичайно активними, добре реагуючи на дрібні силіконові приманки та воблери на мілководді.

Карась та короп у цей період масово виходять на прогріті піщані мілини та ділянки з молодою рослинністю. Для їхнього вилову ідеальними стануть поплавкова вудка або легкий фідер, а серед наживок варто надати перевагу черв’яку, опаришу, кукурудзі або мастирці.

Плітка та краснопірка активно тримаються біля берега у пошуках корму, тому найкращою приманкою для них будуть хліб, перловка або мотиль. Сом починає поступово виходити з глибини, проте його активність лише набирає обертів.

Варто пам’ятати, що у травні діє сувора нерестова заборона: рибалити дозволено виключно з берега, лише в межах населених пунктів і тільки однією вудкою з одним гачком. Найкращий час для виходу на водойму — з 7:00 до 9:00 ранку, коли вода вже встигла трохи прогрітися сонячними променями.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!