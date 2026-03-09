Місячний календар стрижок на квітень 2026 року: коли підстригтися, щоб волосся росло блискучим

Якщо вірити місячному календарю стрижок, то кожна фаза Місяця має свій особливий вплив: на ріст волосся, його густоту та навіть на загальне самопочуття після перукарні. Коли саме краще планувати стрижку та догляд за волоссям — підкаже Місячний календар. Календар стрижок на квітень 2026 за фазами Місяця Аби легко стежити за фазами Місяця у квітні 2026, занотуй собі цей короткий календар.

Фази Місяця у квітні 2026

Повня – 1, 2, 3, 30 числа

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Молодик – 16, 17, 18 числа

Зростаючий Місяць – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 числа

Календар догляду за волоссям на квітень 2026 з урахуванням фаз Місяця

Повня на початку місяця – 1, 2, 3 числа – це час, коли волосся схильне до росту. Стрижка в дні Повні, кажуть астрологи та трихологи, робить волосся більш енергійним, живим і навіть більш об’ємним.

Далі настає Спадний Місяць із 4 по 15 квітня. Це період, коли він ніби збирає сили, а волосся росте повільніше. Стрижка в ці дні може допомогти приборкати непокірні пасма, зробити форму стійкішою, а кінчики – здоровішими.

У багатьох місячних календарях стрижку на Молодик (16-18 квітня 2026) радять уникати. Причина проста: це час початку циклу, коли Місяць немов збирає енергію всередині себе, а волосся у цей період росте повільніше та може не приймати стрижку так, як хотілося б.

Тобто будь-які перукарські процедури у цей період будуть менш корисними: пасма швидше втрачають форму, кінчики можуть сіктися, а активного росту не буде.

Потім з 19 по 29 квітня Зростаючий Місяць сприяє активному росту волосся. Стрижки у ці дні додають об’єму й сили.

Особливо вдало це поєднувати з фарбуванням або лікувальними процедурами, тож всі, хто мріє про довгі локони або здорове волосся після зимового періоду, можуть скористатися саме цим періодом.

І нарешті, 30 квітня знову Повня коли догляд може надати локонам максимального блиску і енергії.

Календар стрижок на квітень 2026: найбільш сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі для стрижки дні : 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Несприятливі дні для стрижки : 16, 17, 18.

: 16, 17, 18. Сприятливі для догляду або підрізання кінчиків: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Читай також: сильно випадає волосся — що робити та як не панікувати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!