Лунный календарь стрижек на апрель 2026 года: когда подстричься, чтобы волосы росли блестящими

Если верить лунному календарю стрижек, то каждая фаза Луны оказывает своё особое влияние: на рост волос, их густоту и даже на общее самочувствие после визита к парикмахеру.

Когда именно лучше планировать стрижку и уход за волосами — подскажет Лунный календарь.

Календарь стрижек на апрель 2026 по фазам Луны

Чтобы легко следить за фазами Луны в апреле 2026, запиши себе этот короткий календарь.

Фазы Луны в апреле 2026

Полнолуние – 1, 2, 3, 30 числа

Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новолуние – 16, 17, 18 числа

Растущая Луна – 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 числа

Календарь ухода за волосами на апрель 2026 с учётом фаз Луны

Полнолуние в начале месяца – 1, 2, 3 числа – это время, когда волосы склонны к росту. Стрижка в дни Полнолуния, говорят астрологи и трихологи, делает волосы более энергичными, живыми и даже более объёмными.

Далее наступает Убывающая Луна с 4 по 15 апреля. Это период, когда Луна словно собирает силы, а волосы растут медленнее. Стрижка в эти дни может помочь укротить непослушные пряди, сделать форму стрижки более устойчивой, а кончики – здоровее.

Во многих лунных календарях стрижку на Новолуние (16–18 апреля 2026) советуют избегать. Причина проста: это время начала цикла, когда Луна словно собирает энергию внутри себя, а волосы в этот период растут медленнее и могут «не принять» стрижку так, как хотелось бы.

То есть любые парикмахерские процедуры в этот период будут менее полезными: пряди быстрее теряют форму, кончики могут сечься, а активного роста не будет.

Затем с 19 по 29 апреля Растущая Луна способствует активному росту волос. Стрижки в эти дни добавляют объёма и силы.

Особенно удачно это сочетать с окрашиванием или лечебными процедурами, поэтому все, кто мечтает о длинных локонах или здоровых волосах после зимнего периода, могут воспользоваться именно этим периодом.

И наконец, 30 апреля снова Полнолуние, когда уход может придать локонам максимальный блеск и энергию.

Календарь стрижек на апрель 2026: наиболее благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные для стрижки дни : 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Неблагоприятные дни для стрижки : 16, 17, 18.

: 16, 17, 18. Благоприятные для ухода или подравнивания кончиков: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

