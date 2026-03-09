Стиль жизни Здоровье и красота

Лунный календарь стрижек на апрель 2026 года: когда подстричься, чтобы волосы росли блестящими

Ольга Петухова, редактор сайта 09 марта 2026, 18:00 3 мин.
благоприятные для стрижки дни в апреле 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь