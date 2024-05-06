Когда цветет липа в Украине и когда собирать целебный липовый цвет

Ароматный целебный чай, душистый светлый мед и… хоть редкая и малораспространенная, аллергия на пыльцу — все это дарит нам липа в период ее цветения. Когда цветет липа в Украине и что еще необычного стоит знать об этом дереве — читай в нашем материале.

Липа: долгожительница среди деревьев

Липа — дерево семейства Мальвовых, произрастающее от северных районов Шотландии до Италии и Греции, встречается липа и на американских континентах, и в Азии. Высокое, иногда до 45 метров высотой, дерево дает густую тень и хорошо чувствует себя в городах, где воздух обычно загрязнен выхлопами автомобилей.

Интересно, что на прогулке ты можешь встретить дерево, которое родом не только из 20-го, но и в 19-го века: липовые деревья живут долго, до 300-400 лет. Известны и “бабушки-рекордсменки”, которым более тысячи лет.

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Когда цветет липа в Украине в 2024 году

Зацветает липа в Украине обычно в середине июня и цветет почти до конца июля. Ожидается, что в 2024 году липа зацветет, как обычно.

Такой достаточно широкий период цветения объясняется тем, что разные виды лип цветут каждая в свое время. Всего в природе существует 45 видов липы, в Украине в основном встречается семь из них.

А наиболее популярны в парках и в лесных посадках мелколистная, крупнолистная (или широколистая) и европейская липа. Итак, если ты планируешь собирать липовый цвет, записывай себе этот график:

липа крупнолистая (Tilia platyphyllos) — середина июня;

липа европейская (Tilia intermedia) — середина июня;

липа мелколистая (Tilia cordata) — в конце июня;

липа крымская (Tilia x euchlora) — в конце июля;

липа войлочная (Tilia tomentosa) — в конце июля.

Почему месяц назвали “липень”

В сети интернет можно прочитать, что якобы июль в украинском языке назвали “липень” потому, что в этом месяце и цветет липа. Но на самом деле это не так.

Июль (липень) назван так потому, что в этот период наши предки начинали рвать с липы лыко — кору дерева, из которой плели корзины, обувь, кухонную утварь: в июле кора лучше всего отделяется от дерева. К счастью, сейчас нужды ранить таким образом липы уже нет, а вот название месяца сохранилось.

Когда и зачем собирать липовый цвет

Когда зацветает липа, начинается сезон сбора ее целебного цвета для чаев и ингаляций. Но стоит помнить: собирать липу лучше в самом начале цветения, тогда в цветах больше всего полезного эфирного масла.

Раньше мы уже рассказывали о том, как хорош липовый цвет для лечения простуды, головной боли и даже для спокойного сна. И о том, как и когда правильно собирать и сушить липовый цвет, если тебе интересно – почитай.

Также мы писали о пользе и вреде липового чая для здоровья мужчин и женщин. Узнай, можно ли употреблять липовый чай именно тебе.

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