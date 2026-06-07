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Коли цвіте липа в Україні та коли час збирати цілющий липовий цвіт

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Червня 2026, 10:00 3 хв.
коли цвіте липа 2026
Фото Pexels

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