Цвіт літа в чашці! Як засушити липу для чаю — правила заготівлі на зиму

Липовий чай — смачний і корисний для нашого здоров’я. Купувати його необов’язково, адже такий чай можна висушити самостійно. А пити його ще приємніше. Читай у нашому матеріалі, як сушити липу для чаю на зиму — корисні поради про збір та засушування цвіту.

Як сушити липу для чаю: поради щодо збирання та сушіння липи

Трав’яні чаї корисні для нервової системи та організму. Але слід купувати та пити такі, що не нашкодять організму. Найкраще проконсультуватися з лікарем, чи підходить тобі склад чаю.

Якщо ти любиш чаї з трав, головним і дуже безпечним з них є м’ятний чай. Читай, як сушити м’яту в домашніх умовах. А якщо хочеться легкого смаку, аромату меду та відпочинку від стресу, слід заготувати на зиму липовий чай.

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Чай з липи ефективний під час застуд та захворювань дихальних шляхів, корисний для судин та нирок, здатний боротися з головним болем та спазмами суглоб, він заспокоює та налагоджує сон. Однак липовий чай провокує збільшене виділення жовчі, тому слід проконсультуватися з лікарем, чи це не зашкодить тобі.

Як сушити липу для чаю?

Насправді все дуже просто — спершу треба зібрати її. Для збору підходять червень — липень. Вибери дерево, яке знаходиться далеко від дороги та пилу, секатором чи ножем зріж цвіт липи. Квітки мають бути розпущеними, погода сухою.

Якщо ти хочеш лише квіти, а не цвіт з листям та корою, можна зрізати по одній квіточці. Усі квітки мають бути цілісними, здоровими та без паразитів. В’ялий цвіт та такий, що не розпустився, збирати не можна.

Якщо ти сумніваєшся, чи чиста липа, промий її водою та просуши на паперових рушниках. Після цього можна засушувати її на чай. Розклади на газету тонким та рівним шаром цвіт липи. Газета може лежати на вулиці під навісом або в приміщенні, де добре провітрюється.

Щодня перемішуй липу, щоб вона рівномірно просушувалася. На висушування тобі знадобиться три дні.

Якщо в тебе є сушарка, можна пришвидшити цей процес. Поклади в неї липовий цвіт, вистав температуру 45°C та залиш трави на вісім годин. Так само можна сушити в духовці, на режимі конвекції. Тільки щогодини потрібно перемішувати липу на деко.

Висушену липу потрібно зберігати в паперових пакетах або у скляних баночках. Постав банки чи пакетики з липою в сухому та темному приміщенні, там має бути кімнатна температура. Чай з липи може зберігатися два роки.

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