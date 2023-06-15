Їжа та рецепти

Цвіт літа в чашці! Як засушити липу для чаю — правила заготівлі на зиму

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Червня 2023, 10:15
Як сушити липу для чаю: поради щодо збирання та сушіння липи
Фото: Unsplash

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Цвіт літа в чашці! Як засушити липу для чаю — правила заготівлі на зиму
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