Як сушити ромашку на відкритому повітрі, в духовці та сушарці: ефективні методи

Літо — найкращий час для самостійної заготівлі на зиму корисних трав. Якщо на твоїй ділянці росте ромашка, її обов’язково необхідно засушити, щоб через кілька місяців насолоджуватися смаком ароматного чаю.

Як сушити ромашку в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як сушити ромашку для чаю і коли її найкраще збирати

Ромашку збирають у період цвітіння. Він починається із середини червня і завершується лише у вересні. Найкраще збирати квіти рано-вранці, коли просохне роса. Адже мокрі рослини загниють, навіть не встигнувши просохнути.

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Сушіння ромашки в домашніх умовах на нитці

Для того щоб скористатися методом, слідуй покроковій інструкції:

Насамперед просто зв’яжи стебла пучками по 10-15 штук. Натягни мотузки (на горищі) або встанови дерев’яні планки. Розвісь пучки так, щоб вони не стикалися, кілька разів на день оглядай сушку і міняй пучки місцями. Щоб перевірити готовність, просто розітри квіти в пальцях. Пелюстки повинні легко кришитися.

Як сушити ромашку в електричній сушарці

Це — один з найшвидших способів для сушіння:

Уклади ромашку в один шар. Після цього встанови температуру 35-40°C. Просушуй квіти протягом трьох – чотирьох годин та вимкни пристрій. Після цього поміняй ґрати місцями й злегка переворуши сушіння. Повторюй це доти, доки трава не дійде до потрібної кондиції. Після цього перемісти квіти на вулицю, балкон, сарай або навіс.

Сушіння ромашки в духовці

Застели листи папером для випічки. Розстели квіти чи стебла в один шар. Встанови температуру до 40°C (1 год). Вимкни духовку, дай їй повністю охолонути, переворуши ромашку. Повторюй просушування на мінімальній температурі до чотирьох разів.

Як правильно зберігати ромашку після сушіння

Ромашку зберігають у пакетах із паперу чи коробках. Можна брати коробочки від чаю, мішечки з тканини. Зберігати ромашку можна протягом кількох років. Тримати квіти необхідно в сухих місцях, на які не потрапляють сонячні промені.

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