Як сушити ромашку на відкритому повітрі, в духовці та сушарці: ефективні методи

Літо — найкращий час для самостійної заготівлі на зиму корисних трав. Якщо на твоїй ділянці росте ромашка, її обов’язково необхідно засушити, щоб через кілька місяців насолоджуватися смаком ароматного чаю.
Як сушити ромашку в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Ромашку збирають у період цвітіння. Він починається із середини червня і завершується лише у вересні. Найкраще збирати квіти рано-вранці, коли просохне роса. Адже мокрі рослини загниють, навіть не встигнувши просохнути.
Для того щоб скористатися методом, слідуй покроковій інструкції:
Це — один з найшвидших способів для сушіння:
Ромашку зберігають у пакетах із паперу чи коробках. Можна брати коробочки від чаю, мішечки з тканини. Зберігати ромашку можна протягом кількох років. Тримати квіти необхідно в сухих місцях, на які не потрапляють сонячні промені.
Читай, як приготувати освіжаючі напої вдома.