Как сушить ромашку на открытом воздухе, в духовке и сушилке: эффективные методы

Лето — лучшее время для самостоятельной заготовки на зиму полезных трав. Если на твоем участке растет ромашка, то ее обязательно необходимо засушить, чтобы через несколько месяцев наслаждаться вкусом ароматного чая.
Как сушить ромашку в домашних условиях — читай в материале.
Ромашку собирают в период цветения. Он начинается с середины июня и завершается только в сентябре. Лучше всего собирать цветы рано утром, когда просохнет роса. Ведь мокрые растения загниют, даже не успев просохнуть.
Для того чтобы воспользоваться методом, следуй пошаговой инструкции:
Это — один из самых быстрых способов для сушки:
Ромашку хранят в пакетах из бумаги или коробках. Можно брать коробочки от чая, тканевые мешочки. Хранить ромашку можно на протяжении несколько лет. Держать цветы необходимо в сухих местах, на которые не попадают солнечные лучи.
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