Как сушить ромашку на открытом воздухе, в духовке и сушилке: эффективные методы

Лето — лучшее время для самостоятельной заготовки на зиму полезных трав. Если на твоем участке растет ромашка, то ее обязательно необходимо засушить, чтобы через несколько месяцев наслаждаться вкусом ароматного чая.

Как сушить ромашку в домашних условиях — читай в материале.

Как сушить ромашку для чая и когда ее лучше всего собирать

Ромашку собирают в период цветения. Он начинается с середины июня и завершается только в сентябре. Лучше всего собирать цветы рано утром, когда просохнет роса. Ведь мокрые растения загниют, даже не успев просохнуть.

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Сушка ромашки в домашних условиях на нитке

Для того чтобы воспользоваться методом, следуй пошаговой инструкции:

В первую очередь просто свяжи стебли пучками по 10-15 штук. Натяни веревки (на чердаке) или установи деревянные планки. Развесь пучки так, чтобы они не соприкасались, несколько раз в день осматривай сушку и меняй пучки местами. Чтобы проверить готовность, просто разотри цветы в пальцах. Лепестки должны легко крошиться.

Как сушить ромашку в электрической сушилке

Это — один из самых быстрых способов для сушки:

Положи ромашку на решетки в один слой. После этого установи температуру 35-40°С. Просушивай цветы на протяжении трех — четырех часов и выключи устройство. После этого поменяй решетки местами и слегка перевороши сушку. Повторяй это до тех пор, пока трава не дойдет до нужной кондиции. После этого перемести цветы на улицу, балкон, сарай или навес.

Сушка ромашки в духовке

Застели противни бумагой для выпечки. Расстели цветы или стебли в один слой. Установи температуру до 40°С (на один час). Выключи духовку, дай ей полностью остыть, перевороши ромашку. Повторяй просушивание на минимальной температуре до четырех раз.

Как правильно хранить ромашку после сушки

Ромашку хранят в пакетах из бумаги или коробках. Можно брать коробочки от чая, тканевые мешочки. Хранить ромашку можно на протяжении несколько лет. Держать цветы необходимо в сухих местах, на которые не попадают солнечные лучи.

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