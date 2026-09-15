Что нового в iOS 27: Siri, искусственный интеллект и другие новые функции

Вже 14 сентября владельцы яблочных смартфонов получили доступ к самому масштабному обновлению года. Разработчики из Купертино сделали ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта, обновление интерфейса и долгожданные функции, которые должны сделать использование iPhone еще удобнее.

Итак, какие новые функции обновления iOS 27 получили владельцы совместимых моделей и какие возможности стоит попробовать после обновления — разбираемся далее.

iOS 27: что нового в Siri и работе с искусственным интеллектом

Главная звезда этого релиза — полностью переосмысленная Siri AI, которую создали в партнерстве с Google с использованием мощной базы Gemini. Теперь голосовой ассистент не просто отвечает на запросы, а буквально понимает контекст твоей жизни, анализируя письма, календарь и сообщения.

iOS 27: как изменился дизайн

В новом обновлении iOS 27 Siri получила собственное отдельное приложение с синхронизацией через iCloud. А самое интересное — теперь она видит через камеру и может подсказывать информацию в режиме реального времени.

iOS 27: какие изменения в камере

Однако есть несколько нюансов относительно запуска ИИ-функций:

сначала умная Siri будет разговаривать только на английском. В октябре должны добавить испанский, французский, корейский, японский и португальский;

из-за бюрократических ограничений Apple Intelligence пока не будет работать в странах ЕС и Китае;

как предупредила Лилиан Ринкон, вице-президент по маркетингу ИИ в Apple, на некоторые сложные функции будут действовать ежедневные лимиты, поскольку они требуют значительных серверных мощностей.

Визуальная часть системы также получила заметное обновление. Дизайн Liquid Glass стал еще более стильным: иконки выглядят четче, а игра света и теней — мягче. В настройках даже появился специальный ползунок, с помощью которого можно регулировать уровень прозрачности интерфейса под свой вкус.

Но больше всего внимания привлекают новые возможности для работы с фотографиями и быстродействия. Среди того, что нового в iOS 27, — такие функции:

ИИ позволяет изменять угол съемки уже на готовой фотографии и даже дорисовывать фон вокруг объекта, если кадр получился слишком узким;

Теперь можно в один тап удалить из кадра случайных прохожих или мусор, причем нейросеть должна сохранять текстуру фона и естественные тени;

Приложения открываются на 30% быстрее, а файлы через AirDrop отправляются практически мгновенно — скорость выросла на 80%;

В меню Звуки и гаптика появился отдельный ползунок для будильника. Больше не нужно беспокоиться, что ты проспишь работу из-за уменьшенной общей громкости звонка.

iOS 27: дополнительные функции

Кроме того, эксперты, в частности Кейси Гилл из Tom’s Guide, отмечают, что новые функции iOS 27 касаются и обновления автоматизаций. Теперь сложные команды для смартфона можно прописывать обычными словами, словно ты общаешься с живым человеком.

Приложение Пароли получило новые возможности. В связке с Safari и Apple Intelligence оно может находить слабые пароли и помогать их исправлять. Система также способна авторизоваться на сайте, перехватывать код из почты или SMS, создавать надежный пароль и сохранять его в iCloud.

Отныне можно делиться своей геолокацией на определенное время — например, ровно на четыре дня и шесть часов. Если же нужно скрыть свое местоположение до конца дня, это можно сделать без уведомлений для друзей.

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Кто сможет установить iOS 27

Список поддерживаемых устройств приятно впечатляет. Обновиться смогут владельцы смартфонов, которые поддерживают новую версию операционной системы.

Поддерживаемые модели:

iPhone SE, начиная со 2-го поколения;

вся линейка iPhone 11, 12, 13 и 14;

более новые модели: iPhone 15, 16, 17 и 18.

Важный момент: чтобы пользоваться продвинутыми ИИ-возможностями Siri, понадобится как минимум iPhone 15 Pro. А самые мощные нейросети и новые реалистичные голоса ассистента будут доступны исключительно на флагманах iPhone 17 Pro, будущем iPhone Air и iPhone 18 Pro.

Итак, если тебя интересует, что нового в iOS 27, обновление предлагает изменения не только в дизайне, но и в работе с искусственным интеллектом, фотографиями, паролями, геолокацией и повседневными функциями iPhone.

Чтобы обновиться, традиционно зайдите в Настройки — смартфон сам отправит соответствующее уведомление. Перед установкой новой ОС не забудь подключиться к стабильному Wi-Fi и обязательно сделать резервную копию данных.

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