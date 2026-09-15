Стиль жизни Техно

Что нового в iOS 27: Siri, искусственный интеллект и другие новые функции

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 сентября 2026, 17:00 4 мин.
Что нового в iOS 27: все основные изменения и новые функции
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь