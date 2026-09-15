Что нового в iOS 27: Siri, искусственный интеллект и другие новые функции

Вже 14 сентября владельцы яблочных смартфонов получили доступ к самому масштабному обновлению года. Разработчики из Купертино сделали ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта, обновление интерфейса и долгожданные функции, которые должны сделать использование iPhone еще удобнее.
Итак, какие новые функции обновления iOS 27 получили владельцы совместимых моделей и какие возможности стоит попробовать после обновления — разбираемся далее.
iOS 27: что нового в Siri и работе с искусственным интеллектом
Главная звезда этого релиза — полностью переосмысленная Siri AI, которую создали в партнерстве с Google с использованием мощной базы Gemini. Теперь голосовой ассистент не просто отвечает на запросы, а буквально понимает контекст твоей жизни, анализируя письма, календарь и сообщения.
iOS 27: как изменился дизайн
В новом обновлении iOS 27 Siri получила собственное отдельное приложение с синхронизацией через iCloud. А самое интересное — теперь она видит через камеру и может подсказывать информацию в режиме реального времени.
iOS 27: какие изменения в камере
Однако есть несколько нюансов относительно запуска ИИ-функций:
- сначала умная Siri будет разговаривать только на английском. В октябре должны добавить испанский, французский, корейский, японский и португальский;
- из-за бюрократических ограничений Apple Intelligence пока не будет работать в странах ЕС и Китае;
- как предупредила Лилиан Ринкон, вице-президент по маркетингу ИИ в Apple, на некоторые сложные функции будут действовать ежедневные лимиты, поскольку они требуют значительных серверных мощностей.
Визуальная часть системы также получила заметное обновление. Дизайн Liquid Glass стал еще более стильным: иконки выглядят четче, а игра света и теней — мягче. В настройках даже появился специальный ползунок, с помощью которого можно регулировать уровень прозрачности интерфейса под свой вкус.
Но больше всего внимания привлекают новые возможности для работы с фотографиями и быстродействия. Среди того, что нового в iOS 27, — такие функции:
- ИИ позволяет изменять угол съемки уже на готовой фотографии и даже дорисовывать фон вокруг объекта, если кадр получился слишком узким;
- Теперь можно в один тап удалить из кадра случайных прохожих или мусор, причем нейросеть должна сохранять текстуру фона и естественные тени;
- Приложения открываются на 30% быстрее, а файлы через AirDrop отправляются практически мгновенно — скорость выросла на 80%;
- В меню Звуки и гаптика появился отдельный ползунок для будильника. Больше не нужно беспокоиться, что ты проспишь работу из-за уменьшенной общей громкости звонка.
iOS 27: дополнительные функции
Кроме того, эксперты, в частности Кейси Гилл из Tom’s Guide, отмечают, что новые функции iOS 27 касаются и обновления автоматизаций. Теперь сложные команды для смартфона можно прописывать обычными словами, словно ты общаешься с живым человеком.
Приложение Пароли получило новые возможности. В связке с Safari и Apple Intelligence оно может находить слабые пароли и помогать их исправлять. Система также способна авторизоваться на сайте, перехватывать код из почты или SMS, создавать надежный пароль и сохранять его в iCloud.
Отныне можно делиться своей геолокацией на определенное время — например, ровно на четыре дня и шесть часов. Если же нужно скрыть свое местоположение до конца дня, это можно сделать без уведомлений для друзей.
Кто сможет установить iOS 27
Список поддерживаемых устройств приятно впечатляет. Обновиться смогут владельцы смартфонов, которые поддерживают новую версию операционной системы.
Поддерживаемые модели:
- iPhone SE, начиная со 2-го поколения;
- вся линейка iPhone 11, 12, 13 и 14;
- более новые модели: iPhone 15, 16, 17 и 18.
Важный момент: чтобы пользоваться продвинутыми ИИ-возможностями Siri, понадобится как минимум iPhone 15 Pro. А самые мощные нейросети и новые реалистичные голоса ассистента будут доступны исключительно на флагманах iPhone 17 Pro, будущем iPhone Air и iPhone 18 Pro.
Итак, если тебя интересует, что нового в iOS 27, обновление предлагает изменения не только в дизайне, но и в работе с искусственным интеллектом, фотографиями, паролями, геолокацией и повседневными функциями iPhone.
Чтобы обновиться, традиционно зайдите в Настройки — смартфон сам отправит соответствующее уведомление. Перед установкой новой ОС не забудь подключиться к стабильному Wi-Fi и обязательно сделать резервную копию данных.
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