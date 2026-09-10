iPhone Duo: чем интересен первый складной смартфон от Apple

Складные смартфоны интересны не самим механизмом, а тем, дают ли они реальную пользу в ежедневных задачах. У iPhone Duo эта логика построена вокруг двух дисплеев: внешнего 5,4-дюймового Super Retina XDR и внутреннего 7,6-дюймового Super Retina XDR с нанотекстурой. Подробные характеристики модели собраны на foxtrot.com.ua, а главная идея устройства – позволить выбирать формат под конкретную ситуацию.

Для ввода сообщений, навигации, музыки или кратких ответов достаточно внешнего экрана. Если же нужно поработать с документами, просмотреть видео, отобрать фотографии или получить больше места для интерфейса, смартфон можно раскрыть. ProMotion обеспечивает плавное отображение контента, Always-On Display оставляет важную информацию доступной, а Dynamic Island помогает быстрее взаимодействовать с текущими процессами.

A20 Pro и камера Dual Fusion для работы с контентом

За производительность отвечает A20 Pro с 6-ядерным процессором, 7-ядерной графикой с нейронными ускорителями и 16-ядерным Neural Engine. Такой конфигурации достаточно не только для повседневных приложений, но и для монтажа видео, обработки фото, современных игр и задач Apple Intelligence.

48-мегапиксельная система Dual Fusion объединяет основную и сверхширокоугольную камеру. Поддерживаются фотографии 24 и 48 МП, макросъемка, портреты с контролем фокусировки и глубины, а также масштабирование 0,5x, 1x и 2x.

Для видео доступен Dolby Vision до 4K при 120 кадрах/с, интеллектуальное отслеживание фокуса и улучшенная съемка при слабом освещении. Отдельный интерес для видеосвязи представляет 12-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage, а подэкранная камера FaceTime помогает более эффективно использовать площадь внутреннего дисплея.

Автономность, защита и практическая польза двух экранов

Для внутреннего дисплея заявлено до 31 часа воспроизведения видео, а при использовании внешнего – до 44 часов. Это отлично подчеркивает логику Duo: обыкновенные задачи можно делать без раскрытия корпуса, оставляя большой экран для сценариев, где его площадь действительно нужна.

USB-C с поддержкой USB 3 станет полезным для тех, кто переносит большие фото- и видеофайлы на компьютер. MagSafe поддерживает беспроводную зарядку до 25 Вт с адаптером мощностью 30 Вт или более. Титановая рама и крышка петель дополняют складную конструкцию, а Ceramic Shield 2 спереди имеет заявленную втрое лучшую стойкость к царапинам.

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В результате iPhone Duo интересен, прежде всего, не как необычный смартфон, а как устройство с двумя полноценными режимами работы. Внешний экран удобен для быстрых действий, а внутренний для контента, многозадачности и работы, где дополнительное пространство действительно дает преимущество.

Фото: Скриншот с YouTube Apple

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