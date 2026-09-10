iPhone Duo: чим цікавий перший складаний смартфон від Apple

Складані смартфони цікаві не самим механізмом, а тим, чи дають вони реальну користь у щоденних задачах. У iPhone Duo ця логіка побудована навколо двох дисплеїв: зовнішнього 5,4-дюймового Super Retina XDR і внутрішнього 7,6-дюймового Super Retina XDR із нанотекстурою. Детальні характеристики моделі зібрані на foxtrot.com.ua, а головна ідея пристрою — дозволити вибирати формат під конкретну ситуацію.

Для повідомлень, навігації, музики чи коротких відповідей достатньо зовнішнього екрана. Якщо ж потрібно попрацювати з документами, переглянути відео, відібрати фотографії або отримати більше простору для інтерфейсу, смартфон можна розкрити. ProMotion забезпечує плавне відображення контенту, Always-On Display залишає важливу інформацію доступною, а Dynamic Island допомагає швидше взаємодіяти з поточними процесами.

A20 Pro і камера Dual Fusion для роботи з контентом

За продуктивність відповідає A20 Pro з 6-ядерним процесором, 7-ядерною графікою з нейронними прискорювачами та 16-ядерним Neural Engine. Такої конфігурації достатньо не лише для повсякденних застосунків, а й для монтажу відео, обробки фото, сучасних ігор і задач Apple Intelligence.

48-мегапіксельна система Dual Fusion об’єднує основну та надширококутну камери. Підтримуються фотографії 24 і 48 МП, макрозйомка, портрети з контролем фокусу та глибини, а також масштабування 0,5x, 1x і 2x.

Для відео доступний Dolby Vision до 4K при 120 кадрах/с, інтелектуальне відстеження фокусу та покращена зйомка за слабкого освітлення. Окремий інтерес для відеозв’язку становить 12-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage, а підекранна камера FaceTime допомагає ефективніше використовувати площу внутрішнього дисплея.

Автономність, захист і практична користь двох екранів

Для внутрішнього дисплея заявлено до 31 години відтворення відео, а при використанні зовнішнього — до 44 годин. Це добре підкреслює логіку Duo: прості задачі можна виконувати без розкриття корпусу, залишаючи великий екран для сценаріїв, де його площа справді потрібна.

USB-C із підтримкою USB 3 стане корисним для тих, хто переносить великі фото- та відеофайли на комп’ютер. MagSafe підтримує бездротове заряджання до 25 Вт з адаптером потужністю 30 Вт або більше. Титанова рама й кришка петель доповнюють складану конструкцію, а Ceramic Shield 2 спереду має заявлену втричі кращу стійкість до подряпин.

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У результаті iPhone Duo цікавий насамперед не як незвичайний смартфон, а як пристрій із двома повноцінними режимами роботи. Зовнішній екран зручний для швидких дій, а внутрішній — для контенту, багатозадачності та роботи, де додатковий простір справді дає перевагу.

Фото: Скриншот з YouTube Apple

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