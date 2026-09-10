Стиль життя Техно
Реклама

iPhone Duo: чим цікавий перший складаний смартфон від Apple

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 15:37 3 хв.
iPhone Duo

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь