Презентація iPhone 18 — коли відбудеться та що представить Apple

Компанія Apple офіційно оголосила дату своєї традиційної осінньої презентації новенького iPhone 18. Цього року захід відбудеться на початку осені. Очікується, що головними новинками події стануть смартфони нового покоління та низка інших пристроїв.

Коли презентація iPhone 18

Apple проведе презентація iPhone 18 9 вересня. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися подію можна буде онлайн на офіційному сайті компанії та YouTube-каналі Apple.

Цьогорічна презентація отримала назву “Surprise and Shine”. Тому компанія може підготувати для глядачів кілька несподіваних анонсів.

Презентація iPhone 18: що відомо про нову модель

Головною увагою заходу, ймовірно, стане нова лінійка смартфонів. Саме тому дата презентації iPhone 18 вже викликає значний інтерес серед шанувальників техніки Apple. Очікується, що компанія представить флагманські моделі, зокрема iPhone 18 Pro. Водночас цього року Apple може здивувати користувачів ще однією новинкою — складаним смартфоном.

За попередніми даними, такий пристрій може отримати назву iPhone Ultra. У розкладеному вигляді він нібито матиме великий екран, який дозволить використовувати гаджет майже як компактний планшет. У складеному стані смартфон залишатиметься достатньо компактним для кишені.

Водночас сама презентація не обов’язково означатиме одночасний вихід усіх моделей нової серії. За попередніми прогнозами, Apple може розділити реліз лінійки на кілька етапів. Частину флагманських пристроїв компанія представить у вересні, тоді як деякі моделі можуть вийти вже навесні 2027 року.

Зокрема, пізніше можуть з’явитися наступне покоління iPhone Air, iPhone 18e та базова версія iPhone 18.

Окрему увагу Apple, ймовірно, приділить розвитку штучного інтелекту. Компанія продовжує розширювати можливості Apple Intelligence та готує масштабне оновлення голосового асистента Siri.

Очікується, що нові AI-функції допомагатимуть користувачам виконувати більше завдань безпосередньо через голосові команди, а також взаємодіятимуть з іншими сервісами та пристроями екосистеми.

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Які ще пристрої може представити Apple

Окрім смартфонів, компанія може показати оновлені iPad, HomePod mini та Apple TV. Також Apple нібито працює над розумним дисплеєм для керування пристроями розумного будинку.

Втім, головною подією вечора традиційно має стати саме новий iPhone.



До речі, така пильна увага до того, коли вийде айфон 18, продиктована шаленим успіхом поточної серії. iPhone 17 не просто виправдав надії, а й побив рекорди продажів попередньої моделі смартфона.

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