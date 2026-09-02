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Презентація iPhone 18 — коли відбудеться та що представить Apple

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
Презентація iPhone 18: коли відбудеться
Фото Pexels

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