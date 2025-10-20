Новий iPhone 17 побив рекорд продажів попередньої моделі

Смартфон iPhone 17 від Apple стрімко обігнав попередню модель за популярністю. Як повідомляє Reuters із посиланням на аналітичну компанію Counterpoint, за перші 10 днів після старту продажів у США та Китаї нова серія показала на 14% вищі результати, ніж iPhone 16.

Особливо вражає динаміка в Китаї — продажі базової моделі iPhone 17 там майже подвоїлися, а загалом на двох ключових ринках показник зріс на 31%.

Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів — потужніший чіп, покращений дисплей, більша базова пам’ять і оновлена селфі-камера при тій самій ціні, що й у торішнього iPhone 16, — зазначив старший аналітик Менмен Чжан.

Серія iPhone 17 офіційно з’явилася на світовому ринку, включно з Китаєм, у вересні цього року.

iPhone 16 побив антирекорд із знецінення

Натомість iPhone 16 розчарував користувачів і аналітиків. За даними SellCell, уже через два тижні після релізу смартфони цієї серії у стані як нові втратили в середньому 41,2% від початкової вартості. Це найшвидше падіння ціни серед усіх поколінь iPhone.

Для порівняння, iPhone 16 знецінюється на 8% швидше, ніж iPhone 15 у той самий період. І тенденція торкнулася всієї лінійки — від базових до Pro-версій.

Цікаво, що смартфони Samsung демонструють протилежну динаміку. Наприклад, Galaxy S23 за рік втратив 61% своєї вартості, що краще, ніж у S22 (мінус 66%). А Galaxy S24, за перші пів року, взагалі показує рекордно повільне зниження ціни.

Аналітики зазначають, що iPhone колись вважався найкращою інвестицією серед мобільних пристроїв, адже добре тримав ціну. Але починаючи з iPhone 12, кожне нове покоління дешевшає швидше за попереднє — і це може змінити ставлення споживачів до “яблучних” смартфонів.

Більше того, інше дослідження показало, що iPhone 16 став найменш популярним смартфоном Apple за останні п’ять років. Через слабкі продажі компанія вже скоротила обсяги виробництва, щоб уникнути фінансових втрат.

Читай також, коли вийде iOS 26 в Україні: що відомо про масштабне оновлення Apple і коли воно буде доступне широкому загалу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!