Apple масово підвищує ціни на MacBook та iPad: у чому причина

Погана новина для всіх, хто найближчим часом планував оновити свій макбук чи купити новенький айпад. Apple несподівано переписала цінники у своєму онлайн-магазині по всьому світу, і цифри вас навряд чи порадують. Причина — не банальне бажання заробити більше, а справжній хаос на ринку комплектуючих, спровокований бумом штучного інтелекту.

Як повідомляє агентство Reuters, гіганти індустрії зараз масово розбудовують ШІ-дата-центри. Через це компанії, що виробляють чипи пам’яті (наприклад, Micron), просто не встигають задовольняти попит.

Усі потужності йдуть на обслуговування замовлень від таких монстрів, як Nvidia. Для звичайних виробників електроніки компонентів залишається мало, а ціни на них злетіли до небес. Аналітики вже навіть встигли охрестити цю кризу словом “RAMageddon”.

В Apple зізналися, що довго намагалися тримати удар.

— Ми ще ніколи не бачили такого стрімкого зростання цін на компоненти. Довгий час ми захищали наших клієнтів від цього, але тепер дійшли до межі, коли змушені підвищити вартість низки продуктів, — пояснили представники компанії.

Читати на тему Вплив ШІ: Тім Кук попередив про неминуче підвищення цін на гаджети Apple Дефіцит напівпровідників призведе до зростання вартості ґаджетів.

Що саме подорожчало і наскільки

Цінники злетіли майже на всю лінійку комп’ютерів, планшетів та аксесуарів:

MacBook Neo, який задумувався як вбивця бюджетних Windows-ноутбуків і стартував від 599 доларів, тепер обійдеться мінімум у 699 доларів, а топова версія — усі 799;

Популярний 13-дюймовий MacBook Air додав у ціні 200 доларів — з 1099 до 1299 доларів;

Професійні лептопи теж не відстають: базовий 14-дюймовий MacBook Pro тепер коштує 1999 доларів замість 1699;

Не оминула хвиля подорожчань і планшети. Базовий iPad зріс з 349 до 449 доларів, а великий 13-дюймовий iPad Pro злетів з 1299 до 1499 доларів;

Навіть смарт-колонки HomePod, приставки Apple TV та наддорогий шолом Vision Pro, який тепер стартує від 3699 доларів, додали у ціні.

Як зазначає видання Bloomberg, поки що ця цінова буря не зачепила головну “дійну корову” компанії — iPhone, а також Apple Watch та AirPods. Проте радіти зарано. Експерти з Bloomberg Intelligence впевнені, що восени, коли світ побачить нову лінійку iPhone 18 та очікувану складану модель смартфона, ціни обов’язково поповзуть вгору.

Ситуація настільки серйозна, що ринок відреагував миттєвим падінням. За даними обох джерел, акції Apple після оголошення новин просіли приблизно на 5-6 відсотків, що стало найбільшим денним падінням за тривалий час. Втім, конкурентам теж непереливки: акції компанії Dell обвалилися на понад 8 відсотків, адже дефіцит чипів неминуче вдарить по всіх гравцях ринку без винятку.

До речі, розгрібати наслідки цієї безпрецедентної кризи доведеться вже новому керівництву. Восени Тім Кук офіційно передасть крісло генерального директора Джону Тернусу. Поки що ж Кук констатує сумний факт: дефіцит чипів впливає не лише на ціни, а й викликає затримки в поставках готової техніки, і кінця-краю цій проблемі найближчі кілька місяців не видно.

До речі, така пильна увага до того, коли вийде айфон 18, продиктована шаленим успіхом поточної серії. iPhone 17 не просто виправдав надії, а й побив рекорди продажів попередньої моделі смартфона.

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