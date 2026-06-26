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Apple масово підвищує ціни на MacBook та iPad: у чому причина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Червня 2026, 16:00 3 хв.
Шок-ціни від Apple: чому Mac та iPad раптово подорожчали
Фото Pexels

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