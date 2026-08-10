Гороскоп на 11 серпня 2026: на кого чекає романтика, а кому варто берегти гроші

Головна подія дня 11 серпня 2026 — Марс переходить у знак Рака. Наші дії тепер більше керуватимуться серцем та емоціями, ніж сухим розрахунком. Це чудовий час, щоб подбати про затишок, дім та близьких людей.

Водночас Венера протистоїть Нептуну. Цей аспект додає романтики та натхнення, але водночас може напустити трохи туману й ілюзій. Не поспішай вірити всьому на слово й не робей необачних покупок! Зате Марс у дружньому аспекті з Північним Вузлом дасть рішучість і впевненість у майбутньому.

А ще відчувається наближення Сонячного затемнення: Сонце, Меркурій та Юпітер у Леві буквально закликають тебе сяяти, творити й не боятися бути в центрі уваги.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Твій внутрішній вічний двигун сьогодні просить перепочинку. Замість того, щоб знову бігти підкорювати вершини, просто видихни й пригорнися до домашнього затишку. Кохана людина буде в захваті, якщо ти обіймеш її замість того, щоб керувати всім навколо. На роботі збав оберти й уважно переглядай папери. А гроши зараз краще зберегти — не біжи одразу на шопінг!

Гороскоп на 11 серпня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Від тебе сьогодні віє такою фантастичною упевненістю, що люди мимоволі тягнуться за порадою. Це ідеальний день, щоб розтопити будь-який лід у стосунках із половинкою й просто поговорити по душах. На роботі твої задуми зайдуть “на ура”, якщо поясниш усе просто й без хитрих термінів. А у гаманці весело забряжчить — чекай на приємний дрібний сюрприз чи добру звістку про премію.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

День підказує: час навести лад у власній скарбничці та розібратися з пріоритетами. Замість суєти пофантазуйте разом із коханою людиною про спільну відпустку чи влаштуйте затишний кіновечір. У справах знадобиться твоя фірмова гнучкість, і ти прокладеш шлях через будь-які дедлайни! Заодно чудова нагода перерахувати заначку й спланувати покупки.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Ти сьогодні просто сяєш! Внутрішній магнетизм на максимумі, а емоції вирують, але виключно позитивні. Почуття стають глибшими, а якщо ти ще шукаєш кохання, твоя щирість підкорить чиєсь серце. На роботі сміливо виходь на передній план та відстоюй власні ідеї — зірки за тебе! Фінанси розквітають, але порадуй себе тільки тим, від чого дійсно завмирає серце.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твоє зазвичай яскраве сонце сьогодні світить м’яко й тепло. Влаштуй собі день перезавантаження та накопичення сил. Не бійся показати рідній людині свою ніжність чи навіть трохи поскаржитися на втому — це лише зблизить вас. На роботі краще сховатися від гамору й тихо доробити старі справи. А гаманець бережи: імпульсивні розваги зачекають до вихідних.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Тебе накриє хвиля натхнення від звичайних теревень з друзями — вони підкинуть тобі купу класних думок! У коханні час додати дрібку перчинку, флірту й романтичних божевіль, щоб освіжити почуття. На роботі зараз рулить командна гра, тож об’єднуйся з колегами. Та й грошики дозволяють балувати себе: сміливо купуй те, що надихає твоє хобі.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

День просить знайти золоту середину між мріями у хмарах та реальністю. Твій природний делікатний шарм допоможе загладити будь-які гострі кути на роботі. У коханні зніми з партнера ідеальні окуляри: любіть одне одного з усіма милими дивацтвами. Професійні справи підуть угору, якщо покажеш надійність. Та й бюджет подякує за поміркованість у кав’ярнях!

Гороскоп на 11 серпня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Твоє шосте відчуття сьогодні працює на всі сто! Воно точно підкаже, як вирулити з будь-якої халепи. У стосунках розгоряється справжня пристрасть і прагнення кудись вирватися удвох. На роботі дуже знадобиться досвід інших або свіжі знання. Грошовий струмок тече стабільно, але стережися сумнівних легких прибутків — вір тільки перевіреним фактам.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Твої внутрішні радари ловлять найменші коливання настрою довкола. Настав ідеальний час для відвертої розмови з половинкою — один щирий діалог розвіє давній туман сумнівів. У професійній сфері доведеться трохи попотіти над складними завданнями, але результат тебе окрилить! У фінансах просто тримай усе під контролем, щоб гроші не танули на дрібниці.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Головний секрет дня — уміння грати в команді. Вчися ділитися завданнями та переживаннями як у бізнесі, так і в коханні. Партнер буде безмежно вдячний, якщо ти просто уважно вислухаєш, а не розкладатимеш усе по інструкціях. На роботі час для вдалої співпраці та компромісів. Фінансова хвиля стабільна, тож можна впевнено купити щось корисне для затишку.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Всесвіт шепоче: розклади все по поличках і подбай про власне тіло! Натхнення прийде через смачний сніданок, прогулянку чи турботу про здоров’я. У стосунках вирішують дрібниці: раптова чашка кави чи теплий комплімент зроблять справжнє диво. На роботі ти легко розкладеш найзаплутаніший хаос. Фінанси в порядку, але невеликий план витрат не завадить.

Гороскоп на 11 серпня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цей день просто створений для творчості, метеликів у животі й легкості! Твій настрій розквітає яскравіше за літні квіти. У коханні настає чарівна пора для побачень, ніжності та милих сюрпризів. На роботі відклади нудні шаблони й підійди до справ креативно — бос це точно оцінить! А гроші приходитимуть легко, коли ти робиш те, від чого кайфуєш.

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