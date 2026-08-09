Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня 2026: запускай мрії в четвер — збирай бонуси в неділю

Цього тижня Всесвіт готує для нас справжнє перезавантаження! Спочатку енергійний Місяць у Леві підштовхне нас проявити яскраве “я”, а вже у четвер на нас чекає головна подія — вогняний Молодик. Сонце та Місяць об’єднаються, щоб подарувати потужний імпульс для нових сміливих починань і творчих проєктів.

Ближче до вихідних практичний Місяць у Діві допоможе розкласти всі ідеї по поличках. А найсолодший бонус чекає в неділю, коли Венера утворить гармонійний союз із щедрим Юпітером. Це принесе море позитиву, романтичний підйом, удачу в грошах та легкість у спілкуванні. Налаштовуйся на успіх.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)

Забудь про нудьгу — цей тиждень підхопить тебе й закрутить у вирі класних подій. Оновлена енергія Молодика запалить у тобі такий вогник, що за будь-який проект ти візьмешся з легкістю. Праця принесе довгоочікуване визнання, а гаманець потішить приємним заповненням наприкінці п’ятниці. Вихідні присвяти коханій людині — обійми й ніжність додадуть сил.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

Перші дні змусять трохи сповільнитися, але вже з середи ти відчуєш неймовірну внутрішню силу! На робочому фронті легко вдасться розгребти давні завали й розставити все по місцях. Грошовий потік працює без збоїв, тож сміливо порадуй себе чимось апетитним. А суботу й неділю проведи у власному затишному гніздечку за теплими балачками з близькими.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Цього тижня тебе чекає калейдоскоп зустрічей, драйву та свіжих ідей. У професійній сфері ти просто магічно вирулюватимеш з будь-яких ситуацій і легко закриватимеш потрібні угоди. Фінансово тиждень обіцяє бути легким. У коханні запанує абсолютна хвиля розуміння з півслова: невимушений флірт та романтичні прогулянки даруватимуть крила за спиною!

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)

На початку тижня ти будеш особливо чуйно сприймати світ — довірся своїй інтуїції, вона не підведе! На роботі варто підбити підсумки та грамотно спланувати бюджет на майбутнє. До речі, з грошима ближче до вихідних стане значно веселіше. У стосунках розквітає тиха гармонія: присвяти час родині, адже їхнє тепло відновлює твої ресурси краще за будь-яке SPA.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твій особистий зоряний час розгортається на повну! Серпень дарує тобі шалений магнетизм та вагому порцію харизми, тож будь-які робочі задуми зараз вистрілять на всі сто. Фінанси впевнено підуть угору за твоїми успіхами. На особистому фронті очікується яскравий спалах пристрасті — ти випромінюєш таке сяйво, що встояти перед тобою просто неможливо!

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Перші дні варто прожити в режимі енергозбереження й просто накопичити сили. На робочому місці дій спокійно й без поспіху — це вбереже від непотрібних дрібних помилок. Грошовий баланс тримається впевнено та стабільно. А ось із п’ятниці чекай на потужний приплив бадьорості! У коханні щира й відверта розмова допоможе зняти всі питання та відчути єднання.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Тобі світить тиждень легкості, свободи та гарного настрою в колі вірних друзів! На роботі відкриються чудові можливості для спільної творчості та запускання крутих проектів. Гроші проходитимуть вільно й легко, особливо ближче до вихідних. Особисте життя порадує романтичними сюрпризами: неділя просто створена для теплих побачень і подарунків.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Тиждень вимагатиме зібраності, але результати тебе приємно вразять! На професійній арені з’явиться шанс гучно заявити про себе перед керівництвом і зробити крутий ривок. Фінанси потребують мудрого розподілу, але приємне надходження не забариться. У стосунках вируватимуть яскраві почуття — спрямуй їх у романтику, щоб зробити ваш зв’язок ще міцнішим.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Перед тобою відкриваються неймовірні горизонти. Це ідеальний час, щоб вчитися чомусь новому, вирушати в дорогу чи розширювати горизонти. Робочий процес пролітатиме на одному подиху. У фінансах з’явиться довгоочікувана визначеність. У коханні чекай на яскраву пригоду — нове знайомство цими днями має всі шанси перерости у щось справді соковите й тривале!

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Блискучий час для впевнених кроків та внутрішнього оновлення! У робочих справах вийде легко розрулити давні фінансові питання або підписати вигідну угоду. З грошима все надійно та стабільно. В особистих взаєминах головним орієнтиром стане домашній затишок. Неділя в колі найрідніших подарує спокій та довгоочікуване відчуття повної безпеки.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Твоя головна сила зараз — у спілкуванні та об’єднанні! На робочому фронті грандіозний успіх чекає саме на командну працю, тож шукай однодумців і домовляйся. Фінансовий стан порадує приємним несподіваним бонусом. У стосунках настає час легкої романтики: влаштуй своїй половинці маленький сюрприз або просто вирушайте прогулятися вечірнім містом.

Гороскоп на тиждень 10-16 серпня 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цей період ідеально підійде для турботи про власне самопочуття та наведення краси довкола. На роботі ти жартома впораєшся з будь-якими щоденними завданнями, вивільнивши купу часу для відпочинку. З грошима все дуже спокійно й прогнозовано. У коханні пануватиме атмосфера ніжнісного щастя — присвяти вихідні щирим обіймам та розмовам по душах.

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Джерело: Сafeastrology.com.

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