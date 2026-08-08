Розкопки поблизу Колізею: знайдено ймовірні казарми давньоримських пожежників

У Римі поблизу Колізею знайдено будівлю II століття з мозаїками та фресками, яка може бути казармами давньоримських пожежників.
Про це повідомило археологічне бюро Риму, передає інформагенство Reuters.
Розкопки поблизу Колізею: що знайшли археологи
Під час розкопок поблизу Колізею археологи знайшли будівлю з кімнатами, яка, ймовірно, була казармами пожежників, але також може бути домусом — стародавнім будинком давньоримських мешканців із вищого класу.
— Лише ретельне вивчення матеріалів розкопок та виявлених споруд надасть додаткову інформацію про нещодавно виявлену будівлю, – зазначили в археологічному бюро.
Повідомляється, що п’ять із восьми кімнат будівлі повністю розкопали в парку колишньої дворянської резиденції XVI століття на пагорбі Целій — одному з семи пагорбів стародавнього Риму.
На місці розкопок знайшли мозаїку із зображенням дельфіна, риби, омара та краба, а також залишки розписної стелі, прикрашеної великими червоними та синіми колами. Дизайн цієї мозаїки дуже нагадує той, що раніше знайшли у казармах пожежників в Остії — стародавньому порту Риму, приблизно за 30 км від столиці.
На думку археологів, будівля могла належати до сусідніх казарм П’ятої когорти вігілів — пожежників стародавнього Риму.
— Якщо ця гіпотеза підтвердиться, відкриття допоможе переоцінити масштаби одного з найважливіших військових комплексів імперського Риму, – йдеться у заяві.
За часів Римської імперії вігіли гасили пожежі та підтримували громадський порядок вночі.
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