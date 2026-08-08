Стиль життя

Розкопки поблизу Колізею: знайдено ймовірні казарми давньоримських пожежників

Марина Слизовська 08 Серпня 2026, 16:00 2 хв.
Розкопки біля Колізею
Фото Pexels

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