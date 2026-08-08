Розкопки поблизу Колізею: знайдено ймовірні казарми давньоримських пожежників

У Римі поблизу Колізею знайдено будівлю II століття з мозаїками та фресками, яка може бути казармами давньоримських пожежників.

Про це повідомило археологічне бюро Риму, передає інформагенство Reuters.

Розкопки поблизу Колізею: що знайшли археологи

Під час розкопок поблизу Колізею археологи знайшли будівлю з кімнатами, яка, ймовірно, була казармами пожежників, але також може бути домусом — стародавнім будинком давньоримських мешканців із вищого класу.

— Лише ретельне вивчення матеріалів розкопок та виявлених споруд надасть додаткову інформацію про нещодавно виявлену будівлю, – зазначили в археологічному бюро.

Повідомляється, що п’ять із восьми кімнат будівлі повністю розкопали в парку колишньої дворянської резиденції XVI століття на пагорбі Целій — одному з семи пагорбів стародавнього Риму.

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На місці розкопок знайшли мозаїку із зображенням дельфіна, риби, омара та краба, а також залишки розписної стелі, прикрашеної великими червоними та синіми колами. Дизайн цієї мозаїки дуже нагадує той, що раніше знайшли у казармах пожежників в Остії — стародавньому порту Риму, приблизно за 30 км від столиці.

На думку археологів, будівля могла належати до сусідніх казарм ​П’ятої когорти вігілів — пожежників стародавнього Риму​.

— Якщо ця гіпотеза підтвердиться, відкриття допоможе переоцінити масштаби одного з найважливіших військових комплексів імперського Риму, – йдеться у заяві.

За часів Римської імперії вігіли гасили пожежі та підтримували ​громадський порядок вночі.

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