Всесвітній день котів 2026: коли і як вітати своїх пухнастих улюбленців

Всесвітній день кішок — це щорічне свято, яке об’єднує мільйони поціновувачів котиків у всьому світі. Його відзначають 17 лютого. Читай у нашому матеріалі, коли Всесвітній день кішок 2026 року та яке значення має це свято.

Всесвітній день кішок: дата святкування та історія свята

Щороку, 17 лютого, любителі пухнастих друзів святкують Всесвітній день кішок — особливий день, присвячений цим загадковим і чарівним тваринам. Всесвітній день кішок 17 лютого покликаний привернути увагу до важливості кішок у житті людини, а також до проблем безпритульних котиків.

Кішки були одомашнені понад 4000 років тому і з того часу стали одними з найпопулярніших домашніх улюбленців у світі. Вони не лише дарують радість і затишок, а й позитивно впливають на психічне здоров’я людей, допомагаючи знизити стрес і тривогу.

Всесвітній день кішок не має чітко встановлених традицій святкування. Кожен святкує його по-своєму — хтось ділиться світлинами котиків у соцмережах, хтось дарує улюбленцям подарунки чи просто приділяє їм більше уваги та ласки.

Багато організацій у цей день проводять благодійні акції та інформаційні кампанії, спрямовані на допомогу безпритульним тваринам та відповідальне ставлення до домашніх улюбленців.

У Всесвітній день кішок вітають усіх, хто любить і піклується про цих граційних створінь. Це можливість подякувати власникам котиків, ветеринарам, працівникам притулків і волонтерам, які допомагають безпритульним тваринам.

Також вітають усіх, хто підтримує права та добробут котів, адже завдяки їхній любові ці тварини живуть щасливо поруч із людьми.

Цікаві факти про котів у Всесвітній день кішок

Кішки мають унікальні здібності: вони бачать у темряві, мають гострий слух і швидкі рефлекси. Ці тварини можуть стрибати на відстань, що в шість разів перевищує довжину їхнього тіла. Сьогодні у світі живе понад 500 мільйонів домашніх кішок, які муркотять не лише для власного заспокоєння, а й щоб подарувати спокій людям — це своєрідна терапія.

Окрім Всесвітнього дня кішок 17 лютого, у різних країнах відзначають і інші дати, присвячені котикам. Наприклад, у США святкують День кота 29 жовтня, у Японії — 22 лютого, а в Італії є День чорного кота, покликаний подолати забобони та страхи, пов’язані з цими тваринами.

