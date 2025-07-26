Кішка з Одеси знає правила: сама спускається в укриття під час обстрілів

Війна навчила українців адаптуватися до нової, жорстокої реальності, але, як виявилося, дивовижну стійкість демонструють не лише люди. Щемливим доказом цього стало вірусне відео з Одеси, що облетіло TikTok і зворушило мільйони.

На кадрах руда кішка під час повітряної тривоги перетворюється на маленького, але впевненого провідника: вона веде свою власницю до бомбосховища, лише на мить озираючись, ніби перевіряючи, чи не відстала її людина.

ЇЇ історію розповіло видання УП Життя.

Кішка сама обрала господарів

Власниця кішки, 32-річна Вікторія Ільків, розповіла, що їхня історія почалася понад три роки тому. Її чоловік давно мріяв про рудого кота, і одного дня вони побачили допис притулку про кицю, чия попередня власниця померла.

— Ми відразу закохалися в неї і наступного дня поїхали забрати. Нам запропонували обрати будь-якого, але наша киця сама підійшла до нас і сіла на руки. Ми зрозуміли, що вона — наша, — згадує Вікторія.

Спочатку нервова та налякана, з часом кішка почала довіряти новій родині, яка оточила її любов’ю та турботою.

Паркінг як бомбосховище

З початком повномасштабного вторгнення життя родини, як і всіх українців, змінилося. Вікторія та її чоловік вирішили, що безпека їхньої улюблениці так само важлива, як і їхня власна, тому почали брати її з собою в укриття, облаштоване на підземному паркінгу.

— Ми її до цього спеціально не привчали — просто декілька разів брали з собою. Коли вона чує тривогу, то просто дивиться на нас і чекає нашої реакції. Що дивно, вибухів вона не боїться, — розповідає власниця тваринки.

За словами Вікторії, головне — зберігати спокій самим, щоб тварина не нервувала.

Вони гладять та обіймають кішку, даючи їй зрозуміти, що все під контролем і вона в безпеці.

Кішка веде господарів до укриття

Те, що кішка не просто ходить в укриття, а вивчила шлях напам’ять, стало для власників справжнім відкриттям. Вона не лише веде їх до безпечного місця, а й чудово орієнтується на зворотному шляху.



Та не менш дивовижною є поведінка кішки після відбою тривоги. За словами її власниці, тварина чітко розуміє, що можна йти додому, щойно люди в укритті починають розходитися. Вона першою біжить до ліфта, ведучи господарів за собою.

Справжній інтелект кішка демонструє в ліфті: навіть якщо сусіди виходять на інших поверхах, вона терпляче чекає, адже точно знає, що це ще не їхній поверх.

Вікторія не розуміє, як її улюблениця запам’ятала такий складний маршрут та логіку дій буквально за кілька походів до укриття.

Після відбою тривоги кішка їсть смаколики

У родині склалася особлива традиція, яка допомагає впоратися зі стресом після повернення з укриття. Щойно вони переступають поріг квартири, кішка одразу біжить до своєї миски.

— Вона знає, що ми дамо їй смаколик або корм, щоб заїсти стрес. Під час тривоги вона відмовляється від їжі, тому ласощі ми з собою не беремо, — пояснює Вікторія.

Уподобання у кішки досить незвичні. Її улюблені смаколики – курячі нагетси з МакДональдсу, креветки та навіть чипси Pringles, якими господарі з любов’ю діляться зі своєю улюбленицею.

Вікторія впевнена, що така дивовижна адаптація – це не лише результат вроджених рис характеру кішки, а й правильного ставлення до неї.

— Ми ніколи її не сварили, не проявляли агресії. Намагаємося завжди з нею розмовляти, і вона все розуміє, — зауважує вона.

Головне фото: УП Життя.

Кабінет Міністрів ухвалив довгоочікувані єдині правила перевезення домашніх улюбленців у міжміських та міжнародних автобусах. Відтепер власникам тварин не доведеться покладатися на удачу, адже існують чіткі норми для подорожей.

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