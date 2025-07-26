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Кішка з Одеси знає правила: сама спускається в укриття під час обстрілів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Липня 2025, 12:00
Кішка з Одеси знає правила: сама спускається в укриття під час обстрілів

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