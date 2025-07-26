Кішка з Одеси знає правила: сама спускається в укриття під час обстрілів

Війна навчила українців адаптуватися до нової, жорстокої реальності, але, як виявилося, дивовижну стійкість демонструють не лише люди. Щемливим доказом цього стало вірусне відео з Одеси, що облетіло TikTok і зворушило мільйони. На кадрах руда кішка під час повітряної тривоги перетворюється на маленького, але впевненого провідника: вона веде свою власницю до бомбосховища, лише на мить озираючись, ніби перевіряючи, чи не відстала її людина. ЇЇ історію розповіло видання УП Життя.Кішка сама обрала господарів Власниця кішки, 32-річна Вікторія Ільків, розповіла, що їхня історія почалася понад три роки тому. Її чоловік давно мріяв про рудого кота, і одного дня вони побачили допис притулку про кицю, чия попередня власниця померла. — Ми відразу закохалися в неї і наступного дня поїхали забрати. Нам запропонували обрати будь-якого, але наша киця сама підійшла до нас і сіла на руки. Ми зрозуміли, що вона — наша, — згадує Вікторія. Спочатку нервова та налякана, з часом кішка почала довіряти новій родині, яка оточила її любов’ю та турботою. Паркінг як бомбосховище З початком повномасштабного вторгнення життя родини, як і всіх українців, змінилося. Вікторія та її чоловік вирішили, що безпека їхньої улюблениці так само важлива, як і їхня власна, тому почали брати її з собою в укриття, облаштоване на підземному паркінгу. — Ми її до цього спеціально не привчали — просто декілька разів брали з собою. Коли вона чує тривогу, то просто дивиться на нас і чекає нашої реакції. Що дивно, вибухів вона не боїться, — розповідає власниця тваринки. Фото: УП Життя За словами Вікторії, головне — зберігати спокій самим, щоб тварина не нервувала. Вони гладять та обіймають кішку, даючи їй зрозуміти, що все під контролем і вона в безпеці. Кішка веде господарів до укриття Те, що кішка не просто ходить в укриття, а вивчила шлях напам’ять, стало для власників справжнім відкриттям. Вона не лише веде їх до безпечного місця, а й чудово орієнтується на зворотному шляху. @viii_olegovnaaВже вивчила маршрут за останні 2 місяці 🫠♬ James Bond Theme – Nicholas Dodd Та не менш дивовижною є поведінка кішки після відбою тривоги. За словами її власниці, тварина чітко розуміє, що можна йти додому, щойно люди в укритті починають розходитися. Вона першою біжить до ліфта, ведучи господарів за собою. Читати на тему Асканія-Нова в полоні війни: тварини гинуть від страху Асканія-Нова: випробування через окупацію, катастрофічні наслідки для флори та фауни. Справжній інтелект кішка демонструє в ліфті: навіть якщо сусіди виходять на інших поверхах, вона терпляче чекає, адже точно знає, що це ще не їхній поверх. Фото: УП Життя. Вікторія не розуміє, як її улюблениця запам’ятала такий складний маршрут та логіку дій буквально за кілька походів до укриття. Після відбою тривоги кішка їсть смаколики У родині склалася особлива традиція, яка допомагає впоратися зі стресом після повернення з укриття. Щойно вони переступають поріг квартири, кішка одразу біжить до своєї миски. — Вона знає, що ми дамо їй смаколик або корм, щоб заїсти стрес. Під час тривоги вона відмовляється від їжі, тому ласощі ми з собою не беремо, — пояснює Вікторія. Уподобання у кішки досить незвичні. Її улюблені смаколики – курячі нагетси з МакДональдсу, креветки та навіть чипси Pringles, якими господарі з любов’ю діляться зі своєю улюбленицею. Вікторія впевнена, що така дивовижна адаптація – це не лише результат вроджених рис характеру кішки, а й правильного ставлення до неї. — Ми ніколи її не сварили, не проявляли агресії. Намагаємося завжди з нею розмовляти, і вона все розуміє, — зауважує вона. Головне фото: УП Життя. Кабінет Міністрів ухвалив довгоочікувані єдині правила перевезення домашніх улюбленців у міжміських та міжнародних автобусах. Відтепер власникам тварин не доведеться покладатися на удачу, адже існують чіткі норми для подорожей. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Життєві історії, Одеса, Тварини, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter