Кошка из Одессы знает правила: сама спускается в укрытие во время обстрелов

Война научила украинцев адаптироваться к новой, жестокой реальности, но, как оказалось, удивительную стойкость демонстрируют не только люди. Трогательным доказательством этого стало вирусное видео из Одессы, которое облетело TikTok и растрогало миллионы.

На кадрах рыжая кошка во время воздушной тревоги превращается в маленького, но уверенного проводника: она ведет свою хозяйку в бомбоубежище, лишь на мгновение оглядываясь, будто проверяя, не отстала ли ее человек.

Ее историю рассказало издание УП Жизнь.

Кошка сама выбрала хозяев

Владелица кошки, 32-летняя Виктория Илькив, рассказала, что их история началась более трех лет назад. Ее муж давно мечтал о рыжем коте, и однажды они увидели пост приюта о кошечке, чья предыдущая владелица умерла.

— Мы сразу влюбились в нее и на следующий день поехали забрать. Нам предложили выбрать любого, но наша кошечка сама подошла к нам и села на руки. Мы поняли, что она — наша, — вспоминает Виктория.

Сначала нервная и напуганная, со временем кошка начала доверять новой семье, которая окружила ее любовью и заботой.

Паркинг как бомбоубежище

С началом полномасштабного вторжения жизнь семьи, как и всех украинцев, изменилась. Виктория и ее муж решили, что безопасность их любимицы так же важна, как и их собственная, поэтому начали брать ее с собой в укрытие, обустроенное на подземном паркинге.

— Мы ее к этому специально не приучали — просто несколько раз брали с собой. Когда она слышит тревогу, то просто смотрит на нас и ждет нашей реакции. Что удивительно, взрывов она не боится, — рассказывает владелица животного.

По словам Виктории, главное — сохранять спокойствие самим, чтобы животное не нервничало. Они гладят и обнимают кошку, давая ей понять, что все под контролем и она в безопасности.

Кошка ведет хозяев в укрытие

То, что кошка не просто ходит в укрытие, а выучила путь наизусть, стало для владельцев настоящим открытием. Она не только ведет их к безопасному месту, но и прекрасно ориентируется на обратном пути.

Не менее удивительно и поведение кошки после отбоя тревоги. По словам ее хозяйки, животное четко понимает, что можно идти домой, как только люди в укрытии начинают расходиться. Она первой бежит к лифту, ведя хозяев за собой.

Настоящий интеллект кошка демонстрирует в лифте: даже если соседи выходят на других этажах, она терпеливо ждет, ведь точно знает, что это еще не их этаж.

Виктория не понимает, ее любимица запомнила такой сложный маршрут и логику действий буквально за несколько походов в укрытие.

После отбоя тревоги кошка ест вкусняшки

В семье сложилась особая традиция, которая помогает справиться со стрессом после возвращения из укрытия. Как только они переступают порог квартиры, кошка сразу бежит к своей миске.

— Она знает, что мы дадим ей вкусняшку или корм, чтобы заесть стресс. Во время тревоги она отказывается от еды, поэтому лакомства мы с собой не берем, — объясняет Виктория.

Предпочтения у кошки довольно необычные. Ее любимые лакомства — куриные наггетсы из МакДональдса, креветки и даже чипсы Pringles, которыми хозяева с любовью делятся со своей любимицей.

Виктория уверена, что такая удивительная адаптация — это не только результат врожденных черт характера кошки, но и правильного отношения к ней.

— Мы никогда ее не ругали, не проявляли агрессии. Стараемся всегда с ней разговаривать, и она все понимает, — отмечает она.

Главное фото: УП Жизнь.

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