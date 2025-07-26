Кошка из Одессы знает правила: сама спускается в укрытие во время обстрелов

Война научила украинцев адаптироваться к новой, жестокой реальности, но, как оказалось, удивительную стойкость демонстрируют не только люди. Трогательным доказательством этого стало вирусное видео из Одессы, которое облетело TikTok и растрогало миллионы. На кадрах рыжая кошка во время воздушной тревоги превращается в маленького, но уверенного проводника: она ведет свою хозяйку в бомбоубежище, лишь на мгновение оглядываясь, будто проверяя, не отстала ли ее человек. Ее историю рассказало издание УП Жизнь.Кошка сама выбрала хозяев Владелица кошки, 32-летняя Виктория Илькив, рассказала, что их история началась более трех лет назад. Ее муж давно мечтал о рыжем коте, и однажды они увидели пост приюта о кошечке, чья предыдущая владелица умерла. — Мы сразу влюбились в нее и на следующий день поехали забрать. Нам предложили выбрать любого, но наша кошечка сама подошла к нам и села на руки. Мы поняли, что она — наша, — вспоминает Виктория. Сначала нервная и напуганная, со временем кошка начала доверять новой семье, которая окружила ее любовью и заботой. Паркинг как бомбоубежище С началом полномасштабного вторжения жизнь семьи, как и всех украинцев, изменилась. Виктория и ее муж решили, что безопасность их любимицы так же важна, как и их собственная, поэтому начали брать ее с собой в укрытие, обустроенное на подземном паркинге. — Мы ее к этому специально не приучали — просто несколько раз брали с собой. Когда она слышит тревогу, то просто смотрит на нас и ждет нашей реакции. Что удивительно, взрывов она не боится, — рассказывает владелица животного. Фото: УП Жизнь По словам Виктории, главное — сохранять спокойствие самим, чтобы животное не нервничало. Они гладят и обнимают кошку, давая ей понять, что все под контролем и она в безопасности. Кошка ведет хозяев в укрытие То, что кошка не просто ходит в укрытие, а выучила путь наизусть, стало для владельцев настоящим открытием. Она не только ведет их к безопасному месту, но и прекрасно ориентируется на обратном пути. Не менее удивительно и поведение кошки после отбоя тревоги. По словам ее хозяйки, животное четко понимает, что можно идти домой, как только люди в укрытии начинают расходиться. Она первой бежит к лифту, ведя хозяев за собой. @viii_olegovnaaВже вивчила маршрут за останні 2 місяці 🫠♬ James Bond Theme — Nicholas Dodd Настоящий интеллект кошка демонстрирует в лифте: даже если соседи выходят на других этажах, она терпеливо ждет, ведь точно знает, что это еще не их этаж. Фото: УП Жизнь Виктория не понимает, ее любимица запомнила такой сложный маршрут и логику действий буквально за несколько походов в укрытие. После отбоя тревоги кошка ест вкусняшки В семье сложилась особая традиция, которая помогает справиться со стрессом после возвращения из укрытия. Как только они переступают порог квартиры, кошка сразу бежит к своей миске. — Она знает, что мы дадим ей вкусняшку или корм, чтобы заесть стресс. Во время тревоги она отказывается от еды, поэтому лакомства мы с собой не берем, — объясняет Виктория. Предпочтения у кошки довольно необычные. Ее любимые лакомства — куриные наггетсы из МакДональдса, креветки и даже чипсы Pringles, которыми хозяева с любовью делятся со своей любимицей. Виктория уверена, что такая удивительная адаптация — это не только результат врожденных черт характера кошки, но и правильного отношения к ней. — Мы никогда ее не ругали, не проявляли агрессии. Стараемся всегда с ней разговаривать, и она все понимает, — отмечает она. Главное фото: УП Жизнь. Кабинет Министров принял долгожданные единые правила перевозки домашних питомцев в междугородных и международных автобусах. Теперь владельцам животных не придется полагаться на удачу, ведь существуют четкие нормы для путешествий. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Жизненные истории, Одесса, Животные, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter