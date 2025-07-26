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Кошка из Одессы знает правила: сама спускается в укрытие во время обстрелов

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 июля 2025, 12:00
Кошка из Одессы знает правила: сама спускается в укрытие во время обстрелов

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