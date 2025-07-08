Мурчику, твій квиток! В Україні хочуть ввести правила перевезення котів та собак в автобусах

Тваринки — це не просто улюбленці, а частина нашої сімʼї. Їх, як і дітей, важко залишити на когось зі знайомих чи рідних на час подорожей або відʼїздів. Брати тварин із собою також не завжди є можливість: чіткі правила перевезення передбачені лише для залізниці.
Мінрозвитку спільно з UAnimals також це розуміють. Саме тому вони ініціювали створення правил перевезення тварин в автобусах для пасажирів та перевізників.
Що про це відомо та які правила тепер можуть зʼявитися для петперентів, розповідаємо далі.
Правила перевезення тварин в автобусах
Зараз громадськості пропонують кілька правил для перевезення тварин в автобусах. Раніше таких не існувало взагалі.
Зокрема, вони стосуються дрібних тварин до десяти кілограмів, собак середнього та великого розміру, собак-поводирів тощо.
Які будуть існувати правила для перевезення тварин?
Дрібні тварини (до 10 кг) — собаки, коти, декоративні птахи, гризуни:
- перевозитимуться в контейнерах, клітках, кошиках, сумках тощо з абсорбуючим дном;
-
на руках, під сидінням або на окремому місці (за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира);
-
потрібна підстилка, щоб не пошкодити або не забруднити сидіння.
Собаки середнього (10-20 кг) та великого розміру (20-45 кг):
- мають бути в наморднику та на повідку;
- слід викупити всі місця, що розміщені поруч із власником;
- собаки можуть сидіти лише на підлозі з підстилкою, сидінням користуватись не можна;
- дозволено перевозити одну (або дві) тварини, якщо їх супроводжує одна людина.
Собаки вагою понад 45 кг — перевозитимуться за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті.
Собаки-поводирі (для людей з інвалідністю):
- зможуть їздити без викупу місць, але обов’язково мають бути в наморднику та на короткому повідці, поруч із людиною, яку супроводжують.
Також у міністерстві наголосили, що у всіх випадках тварина повинна мати ветеринарний документ, оформлений за всіма правилами.
Правила регулюють поведінку петперента: господар повинен забезпечити та дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних вимог та бути з твариною весь час поїздки, не залишаючи її.
У вівторок, 8 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, що вперше встановлюють єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні, — тепер пасажирам і перевізникам стане зрозуміліше, як правильно і безпечно перевозити домашніх улюбленців.
