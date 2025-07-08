Мурчику, твій квиток! В Україні хочуть ввести правила перевезення котів та собак в автобусах

Тваринки — це не просто улюбленці, а частина нашої сімʼї. Їх, як і дітей, важко залишити на когось зі знайомих чи рідних на час подорожей або відʼїздів. Брати тварин із собою також не завжди є можливість: чіткі правила перевезення передбачені лише для залізниці.

Мінрозвитку спільно з UAnimals також це розуміють. Саме тому вони ініціювали створення правил перевезення тварин в автобусах для пасажирів та перевізників.

Що про це відомо та які правила тепер можуть зʼявитися для петперентів, розповідаємо далі.

Правила перевезення тварин в автобусах

Зараз громадськості пропонують кілька правил для перевезення тварин в автобусах. Раніше таких не існувало взагалі.

Зокрема, вони стосуються дрібних тварин до десяти кілограмів, собак середнього та великого розміру, собак-поводирів тощо.

Які будуть існувати правила для перевезення тварин?

Дрібні тварини (до 10 кг) — собаки, коти, декоративні птахи, гризуни:

перевозитимуться в контейнерах, клітках, кошиках, сумках тощо з абсорбуючим дном;

на руках, під сидінням або на окремому місці (за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира);

потрібна підстилка, щоб не пошкодити або не забруднити сидіння.

Собаки середнього (10-20 кг) та великого розміру (20-45 кг):

мають бути в наморднику та на повідку;

слід викупити всі місця, що розміщені поруч із власником;

собаки можуть сидіти лише на підлозі з підстилкою, сидінням користуватись не можна;

дозволено перевозити одну (або дві) тварини, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг — перевозитимуться за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі (для людей з інвалідністю):

зможуть їздити без викупу місць, але обов’язково мають бути в наморднику та на короткому повідці, поруч із людиною, яку супроводжують.

Також у міністерстві наголосили, що у всіх випадках тварина повинна мати ветеринарний документ, оформлений за всіма правилами.

Правила регулюють поведінку петперента: господар повинен забезпечити та дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних вимог та бути з твариною весь час поїздки, не залишаючи її.

У вівторок, 8 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, що вперше встановлюють єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні, — тепер пасажирам і перевізникам стане зрозуміліше, як правильно і безпечно перевозити домашніх улюбленців.

