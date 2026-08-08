У Сербії на дні обмілілого Дунаю помітили кораблі часів Другої світової війни: відео

На річці Дунай через рекордне падіння рівня води почали здійматися над поверхнею корпуси німецьких лінкорів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє агентство AP.

Кораблі на дні обмілілого Дунаю в Сербії: що відомо

Обміління Дунаю під час літньої спеки змушує уряди європейських країн шукати рішення задля економії електроенергії, оскільки деякі електростанції у центральних та східних країнах опинилися на межі зупинки.

Тим часом повідомляється, що поблизу сербського порту Прахово на Дунаї зараз можна побачити корпус судна, який раніше належав нацистській Німеччині. Судно було частиною Чорноморського флоту нацистів, який вони навмисно потопили під час відступу з Румунії.

За даними істориків, у вересні 1944 року поблизу Прахово затопили до 200 німецьких військових кораблів, коли вони потрапили під обстріл радянських військ. Їх затопили навмисно, щоб уповільнити просування радянських військ на Балканах. Це сталося незадовго до капітуляції Німеччини.

Деякі кораблі дістали з Дунаю за часів комуністичної влади Югославії, але більшість залишилися на дні, бо там залишилася вибухівка, яку перевозили нацисти.

Зазначається, що зараз влада Сербії намагається зберегти рух транспорту Дунаєм, який протікає через 10 країн, однак рекордне зниження рівня води створює небезпечні умови.

На думку експертів, ця спекотна погода, унаслідок якої обмілів Дунай, пов’язана з глобальним потеплінням та іншими факторами.

Раніше ООН попередила про супер Ель-Ніньйо та рекордну спеку: планета на порозі аномалії.

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