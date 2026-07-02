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Як боротися зі спекою вдома та на вулиці: коли терпіти вже немає сил

Анна Голішевська, редакторка сайту 02 Липня 2026, 12:30 3 хв.
Як врятуватися від спеки
Фото Unsplash

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