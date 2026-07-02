Як боротися зі спекою вдома та на вулиці: коли терпіти вже немає сил

Літо — пора року, яку асоціюють не лише з пікніками та веселощами. Часто, це спека, кліщі й багато інших неприємних моментів, які не відразу спадають на думку, коли згадуєш таку чудову пору року. Як боротися зі спекою на вулиці та вдома і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Що робити, коли спекотно: обери правильний одяг

Звучить це вкрай очевидно, але все-таки одяг впливає на те, як ми відчуваємо себе вдома і на вулиці. Наприклад, влітку краще носити вільний одяг із бавовни або льону, а також відмовитися від синтетики та пухнастих капців — після цього ти відчуєш помітний ефект.

Як врятуватися від спеки на вулиці: все вирішує вода

Якщо ти багато думаєш про те, як врятуватися від спеки на вулиці, то тут все просто: пий якнайбільше води. Попри те, що вода відмінно вгамовує спрагу, вона, на думку психотерапевта Тари Конрад, виводить із тіла втому та тривогу.

Крім цього, можна часто приймати душ та змочувати зап’ястя холодною водою. Краще не розвішувати у приміщенні білизну для сушіння, тому що через підвищену вологість тобі буде спекотніше.

Періодично розбризкуй холодну воду з пульверизатора на штори та диван. А якщо тобі вже дуже спекотно — можна наповнити ванну холодною водою і залишити двері в цю кімнату відчиненими.

Як врятуватися від спеки вдома

Якщо ти думаєш про те, як врятуватися від спеки вдома, то існує ще безліч способів розв’язання цієї проблеми. Наприклад, ти можеш скористатися такими:

Постав вентилятор біля вікна. Якщо він стоїть у тебе в центрі закритого приміщення, то створить циркуляцію повітря, в результаті якої піт у тих, що перебуває у цьому приміщенні, випаровуватиметься швидше. А якщо поставити вентилятор біля вікна, то він втягуватиме з вулиці повітря, яке має бути прохолодніше. Забери пилозбірники. До настання холодної пори року краще прибрати килими, паласи, зайві подушки, пледи. Вимкни лампи. Ми використовуємо лампу розжарювання для освітлення та забуваємо, що додатково вона випромінює тепло. Якщо тобі необов’язково включати світло, краще цього не роби. А ще краще — використовуй енергоощадні LED-лампи. Приймай контрастний чи теплий душ. Так ти знизиш температуру тіла, але й не блокуватимеш прилив крові до шкіри. Відчиняй вікна. Якщо на вікнах твоєї хати є стулки, що відкриваються по горизонталі, то ти зможеш дуже ефективно охолодити кімнату, відкривши стулки зверху та знизу. Направляй потік повітря в обличчя. Якщо ти використовуєш вентилятор або обмахуєшся віялом, переконайся, що потік повітря спрямований на тебе.

Раніше ми розповідали, як охолодити кімнату влітку без кондиціонера: десять найкращих способів.

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