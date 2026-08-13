Погода на вересень 2026 у Львові: коли діставати парасольки та теплі светри

Вересень у Львові — це час, коли аромат свіжовипечених штруделів у кав’ярнях починає конкурувати з першим прохолодним подихом осені. Це місяць контрастів, коли ти можеш почати день у легкому плащі, а закінчити його під парасолькою, ховаючись від знаменитої львівської мжички.

Тож читай, яка буде погода в Львові у наступного місяця, щоб встигнути насолодитися прогулянками двориками старого міста та не замерзнути під час вечірньої екскурсії.

Прогноз погоди у вересені у Львові 2026: перша та друга декади

Якщо порівнювати з минулим місяцем, то погода в Львові з першого місяця осені 2026 року демонструватиме поступове, але впевнене зниження температури. Літня спека залишається у спогадах, поступаючись місцем м’якому осінньому сонцю та частим опадам, які так пасують до львівської архітектури.

Початок осені (з 1 по 10 число) буде відносно м’яким, хоча й не без погодних сюрпризів. Цей прогноз погоди у вересені у Львові 2026 року обіцяє таку динаміку:

Перші дні: місто зустріне осінь помірним теплом до +21°C. Проте вже 3 можлива гроза, а 4 — затяжний дощ.

Пік тепла (8–9 ): Це буде ідеальний час для прогулянок. Стовпчики термометрів піднімуться до +23°C. Це останні дні місяця, коли можна буде відчути справжнє літнє сонце.

Різке похолодання: вже 10 вересня температура впаде до +17°C, а вночі вперше за сезон опуститься до +7°C.

Друга декада (11–20) стане випробуванням для любителів сухої погоди. Львів покаже свій справжній дощовий характер. Після короткого сонячного проміжку 11, місто накриє хвиля опадів. Найбільш негожим днем стане 15 — очікується гроза та зниження температури до +15°C вдень.

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Точний прогноз погоди в Львові на вересень 2026: фінал місяця

Завершення першого осінього місяця буде сонячним, але вже по-справжньому холодним. Оприлюднений точний прогноз погоди в Львові на вересень 2026 року вказує на те, що ночі стануть критично прохолодними.

Ось на що варто звернути увагу в третій декаді:

23 та 24: невелике потепління до +19°C, небо буде затягнуте хмарами, але без істотних опадів;

Температурне падіння: Починаючи з 26, дощі повернуться, а денна температура зафіксується на позначці +15°C;

Нічні приморозки: Ніч на 27 стане найхолоднішою — всього +3°C. В останні дні місяця нічна температура триматиметься в межах +4…+5°C.

Місяць завершиться сонячною, але прохолодною погодою: 29 та 30 вересня прогнозується до +15°C вдень. Це ідеальний час, щоб змінити легкий одяг на тепле пальто та вовняний шарф. Львів у цей період стає неймовірно атмосферним, хоча подих зими вже починає відчуватися в ранкових туманах.

Плануючи свій вересень у Львові, не забудь про багатошаровість у гардеробі та завжди тримайте парасольку напоготові.

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