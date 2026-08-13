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Погода на вересень 2026 у Львові: коли діставати парасольки та теплі светри

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
Погода у Львові на вересень: чи будуть дощі
Фото Pexels

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