Шлунок змістився у грудну порожнину: у Львові успішно прооперували жінку

У Львові успішно прооперували жінку, у якої майже половина шлунку змістилася з черевної порожнину в грудну. До цього жінка впродовж 10 років безрезультатно лікувала за кордоном постійну печію та напади блювання.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об’єднання Львова.

Зміщення шлунку у грудну порожнину: у Львові провели складну операцію

У лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова прооперували 52-річну Оксану Арендач, у якої сталося зміщення частини шлунку у грудну порожнину унаслідок укорочення стравоходу.

10 із 20 років, що жінка мешкає в Іспанії, страждала на постійні печію, біль під час ковтання, нудоту та напади блювання.

— Через фізичну роботу за кордоном я навіть перестала обідати, бо після їжі працювати було неможливо. Я проходила гастроскопії, приймала призначені ліки, але краще не ставало, — розповіла жінка.

Зазначається, що за кордоном пані Оксані поставили діагноз гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), тобто вміст шлунка разом із кислотами регулярно потрапляв назад у стравохід і подразнював таким чином його стінки.

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Ця хронічна хвороба призвела до вкорочення стравоходу й подальшого підтягування шлунка вгору. Унаслідок таких ускладнень у жінки виникла грижа стравохідного отвору діафрагми. Іспанські медики продовжили консервативне лікування, попри те, що жінка цікавилася, чи необхідна операція. Після подальшого погіршення здоров’я Оксана Арендач звернулася до українських лікарів.

— Під час рентгенологічного обстеження у лікарні Святого Пантелеймона наші медики виявили, що грижа вже становить 6 см у діаметрі — це дуже багато, а майже половина шлунка змістилася з черевної порожнини у грудну. Потрібна операція, — розповідають медики.

Повідомляється, що спочатку лікарі відділили шлунок від спайок у грудній клітині, витягнули вкорочений стравохід та відновили правильне анатомічне положення органів. А потім виконали пластику розширеного стравохідного отвору діафрагми, й далі провели хірургічне лікування рефлюкса, який спричинив усі ці ускладнення.

Наразі жінка добре почувається і вдячна за оперативне вирішення її багаторічної проблеми, зазначили у лікарні Святого Пантелеймона.

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Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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