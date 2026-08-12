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Шлунок змістився у грудну порожнину: у Львові успішно прооперували жінку

Марина Слизовська 12 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
Операція у Львові

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