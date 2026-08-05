Видалили 25 см кишківника: у Львові врятували дитину після рецидиву рідкісної вродженої вади

У Львові хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая видалили 25 см ураженої товстої кишки у п’ятирічного хлопчика, щоб усунути небезпечний рецидив вродженої хвороби Гіршпрунга. Раніше дитину безуспішно лікували за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Дитячої лікарні Святого Миколая.

Хвороба Гіршпрунга: у Львові провели складну операцію

Хвороба Гіршпрунга — це вроджене захворювання, унаслідок якого у частині кишківника відсутні нервові клітини. Кишківник хворої людини не може як слід проштовхувати перетравлену їжу. Через застій їжі та калових мас виникає кишкова непрохідність та запалення. Цей стан може загрожувати життю хворого, зазначають лікарі.

Як розповіли у лікарні, їхній 5-річний пацієнт Давід переніс першу операцію ще в першу добу свого життя. Дитину прооперували одразу після складних пологів у Німеччині.

— Лікарі вивели Давідові стому (штучний отвір для виведення кишкового вмісту, — Ред.). Згодом виконали втручання з видалення ураженої хворобою частини кишківника. А у 6-місячному віці була третя операція із закриття стоми. Тоді німецькі лікарі запевнили батьків, що проблему вдалося усунути, — йдеться в дописі лікарні Святого Миколая.

Повідомляється, що згодом стан хлопчика почав погіршуватися, протягом наступних років він переніс численні наркози, процедури очищення кишківника та ін’єкції. Через тривалий запальний процес з’явилися перші ознаки тяжкої інтоксикації.

— Нам казали чекати, що він переросте. Ми зверталися по допомогу до клінік у Німеччині, Нідерландах, Франції та інших країнах. Але полегшення не наставало. 1 травня у Давіда почалася внутрішня кровотеча. Ми зрозуміли, що більше не можемо чекати, — розповіла мати хлопчика.

У лікарні Святого Миколая зазначають, що їхні спеціалісти комплексно обстежили пацієнта і встановили причину його багаторічних страждань. Після обстеження стало зрозуміло, що уражену ділянку кишківника повністю так і не видалили, також сформувалися численні спайки, а сама хвороба прогресувала. Тож Давіду потрібна була повторна операція.

— Під час майже п’ятигодинного втручання лікарі спершу звільнили вміст кишківника, який сягав 3-х літрів. Далі роз’єднали спайки, видалили 25 см ураженої товстої кишки та з’єднали між собою здорові відділи, — розповідають у лікарні.

Без повторного втручання стан хлопчика продовжував би погіршуватися. Але тепер після операції у нього відновилася робота кишківника. Також попереду на хлопчика чекає ще тривала реабілітація, пояснили лікарі.

Раніше ми писали про те, як правильно підготувати дитину до операції та анестезії.

Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

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