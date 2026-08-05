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Видалили 25 см кишківника: у Львові врятували дитину після рецидиву рідкісної вродженої вади

Марина Слизовська 05 Серпня 2026, 15:01 3 хв.
Операція дитини з хворобою Гіршпрунга

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