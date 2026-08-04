Пакунок школяра 2026 знову в Дії: як подати заяву на 5 000 грн для першокласника

Батьки першокласників можуть отримати 5 тис. гривень від держави на підготовку дитини до навчання за програмою Пакунок школяра. Ці кошти можна витратити на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг та взуття для першокласника. Заяву на цьогорічну допомогу треба подати до 1 листопада.

У Дії повідомили про поновлення подання заяв на ці виплати.

Пакунок школяра 2026: хто може подати заяву

батьки першокласника;

усиновлювачі;

законні представники дитини — громадяни України.

Зазначається, що для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає їхній законний представник безпосередньо у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Пакунок школяра 2026: як подати заяву в Дії

Авторизуйся в Дії. Відкрий сервіс Допомога від держави. Обери Пакунок школяра. Обери дитину, яка йде до першого класу. Перейди до подання заяви. Відкрий Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо не маєш її. Обери Дія.Картку з відкритим спецрахунком Турбота для дитини для виплати. Перевір дані та підпиши заяву Дія.Підписом.

Наголошується, що сім’ї з дітьми отримуватимуть державні виплати лише на спеціальний рахунок Дія.Картки — Турбота для дитини. Як відкрити цей рахунок — читай за посиланням.

Пакунок школяра 2026: як подати заяву офлайн

Подати заяву на отримання 5000 гривень на підготовку дитини до першого класу також можна у сервісних центрах Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації.

Пакунок школяра 2026: хто не отримає допомогу

Заявники не зможуть отримати гроші на першокласника, якщо:

дитина не зарахована до першого класу, навчається повторно або не розпочинає навчання у 2026 році;

заяву на допомогу не подали до 1 листопада;

Пенсійний фонд або Міністерство фінансів не підтвердили верифікацію права на виплати;

заяву на конкретну дитину вже подав інший із батьків або законний представник;

заявник позбавлений батьківських прав;

дитина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій без дати деокупації;

заявник перебуває на тимчасово окупованій території та не має статусу внутрішньо переміщеної особи.

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