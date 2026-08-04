Для тебе Батьківство

Пакунок школяра 2026 знову в Дії: як подати заяву на 5 000 грн для першокласника

Марина Слизовська 04 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
Пакунок школяра 2026
Фото Pexels

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