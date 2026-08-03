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Які предмети в 5–9 класах: перелік дисциплін, передбачених програмою

Марина Слизовська 03 Серпня 2026, 19:30 2 хв.
Які предмети в 5-9 класах 2026
Фото Pexels

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