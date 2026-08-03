Які предмети в 5–9 класах: перелік дисциплін, передбачених програмою

Літо стрімко добігає кінця, а це означає, що початок нового навчального року вже не за горами. Якщо твоя дитина цьогоріч переходить до середньої школи (5-9 класи), то на неї чекатимуть нові дисципліни та розширені навчальні програми.

Пропонуємо ознайомитися із повним переліком дисциплін Нової української школи (НУШ) у нашому матеріалі.

Які предмети в 5–9 класах у 2026 в Україні

Освітня програма в Україні є комплексом із різних освітніх компонентів для досягнення учнями результатів у навчанні. Освітню програму розробляють за держстандартом загальної середньої освіти відповідного рівня.

Заклади освіти також можуть, спираючись на модельні навчальні програми, розробляти свої власні програми.

Які предмети в 5 класі

Українська мова;

Українська література;

Англійська мова/Німецька мова;

Зарубіжна література;

Історія;

Музичне мистецтво;

Образотворче мистецтво;

Математика;

Природознавство;

Трудове навчання;

Інформатика;

Основи здоров’я;

Фізкультура.

Відповідні шкільні предмети затверджені Міністерством освіти та науки.

Додатковими предметами як факультативами можуть бути етика, логіка та іноземні мови на вибір (польська, іспанська, німецька).

Які предмети в 6 класі

У 6-му класі школярі продовжують вивчати ті самі предмети, тільки з більшою кількістю годин. Також до навчальної програми у 6-му класі додається географія.

Які предмети в 7 класі

У 7-му класі до основної програми додаються нові дисципліни: фізика та хімія. Історія тепер ділиться на історію України та всесвітню, а математика — на алгебру та геометрію. Замість природознавства (довкілля) учні починають вивчати окремо біологію.

Які предмети в 8 класі

У 8-му класі школярі продовжують вивчати дисципліни з 7-го класу, але з програми прибирають образотворче мистецтво.

Які предмети в 9 класі

Здобуття повної базової середньої освіти відбувається після закінчення 9-го класу. В останній рік базової середньої освіти діти, окрім вищезгаданих предметів, також вивчають основи правознавства.

Раніше ми писали про реформу старшої школи: як працюватимуть гнучкі розклади та самостійний вибір предметів.

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