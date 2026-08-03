Безпечно та прозоро: у ЄС почали діяти нові вимоги до ШІ-контенту

У Європейському Союзі з неділі, 2 серпня, почали діяти нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту (ШІ), які зобов’язують позначати створений за допомогою ШІ контент.

Про це повідомила Європейська комісія.

Нові правила для ШІ-контенту: що відомо

Нові вимоги щодо прозорості систем ШІ допоможуть користувачам розпізнавати згенерований контент, щоб вони мали змогу краще захищати себе від можливої дезінформації або обману.

Закон про штучний інтелект у ЄС вимагає обов’язкове маркування контенту. Для цього було створено спеціальний набір значків. Це стосується:

зображень;

аудіо- та відеоконтенту, що нагадує існуючих осіб, об’єкти, місця чи події;

текстів;

систем ШІ, які аналізують емоції або використовують біометричні дані.

Тепер користувачів також мають чітко інформувати про взаємодію не з реальною людиною, а з чат-ботом, ШІ-агентом або аватаром.

Опубліковано рекомендації, які мають допомогти у виконанні цих зобов’язань щодо прозорості ШІ. За порушення закону передбачаються наступні штрафи: для компаній — до 15 млн євро або 3% річного глобального обороту, для установ, органів та агентств ЄС — до 750 тис. євро, для малих і середніх підприємств — з урахуванням пропорційності.

Закон про штучний інтелект набув чинності у Євросоюзі 1 серпня 2024 року. Його положення застосовуються поетапно, зобов’язання набувають чинності в різний час.

Раніше ми писали про те, що використання ШІ в Україні вдвічі прискорилося.

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