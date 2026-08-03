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Безпечно та прозоро: у ЄС почали діяти нові вимоги до ШІ-контенту

Марина Слизовська 03 Серпня 2026, 17:00 2 хв.
Нові правила для ШІ
Фото Pexels

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