Історичний крок до ЄС: у Люксембурзі відкрили перший переговорний кластер для України

15 червня 2026 року в Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції Ради Європейського Союзу відбулася знакова подія — офіційне відкриття першого кластеру на шляху України та Молдови до повноправного членства в ЄС.

Цей блок отримав назву Основи і є фундаментальною базою, на якій будуватиметься весь подальший інтеграційний процес.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав подію чітким сигналом того, що прогрес об’єднаної Європи не зупинити — подробиці читай в матеріалі.

У Люксембурзі дали старт першому переговорному блоку з Україною — подробиці

Кластери для вступу в ЄС — це шість великих тематичних блоків, які об’єднують 33 конкретні переговорні розділи, спрямовані на адаптацію національного законодавства країни-кандидата до суворих європейських норм.

Перехід до відкриття кластерів знаменує завершення етапу загальних політичних декларацій та початок скрупульозної технічної роботи, моніторингу та перевірки реформ на практиці.

Перший кластер є унікальним: переговори щодо нього починаються першими, а закриваються останніми, оскільки, за правилами ЄС, жоден інший блок не може бути успішно завершений, доки країна не продемонструє стійкого і безповоротного прогресу в Основах.

До складу цього ключового кластера входять такі важливі напрями:

Розділ 23 — Судова влада та основоположні права;

Розділ 24 — Справедливість, свобода та безпека;

Розділ 5 — Державні закупівлі;

Розділ 18 — Статистика;

Розділ 32 — Фінансовий контроль;

Економічні критерії, функціонування демократичних інституцій та реформа державного управління.

Специфіка першого кластера полягає в тому, що він охоплює сфери, які викликають найбільше запитань у європейських партнерів, зокрема судову реформу та антикорупційну вертикаль, де раніше фіксувалися спроби обмеження їхньої незалежності.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що Україна пройшла процедуру скринінгу законодавства найшвидше в історії розширення ЄС і технічно готова до відкриття всіх інших блоків.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала цей день мегапонеділком і заявила, що в разі збереження високого темпу реформ решту п’ять переговорних кластерів для України та Молдови може бути відкрито вже до середини липня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що Україна та ЄС створили Спецтрибунал щодо агресії РФ — читай в матеріалі, як він працює та що забезпечує.

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