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Історичний крок до ЄС: у Люксембурзі відкрили перший переговорний кластер для України

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 10:01 2 хв.
україна в єс
Фото Pexels

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