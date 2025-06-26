Для тебе Війна в Україні

Україна та ЄС створили Спецтрибунал щодо агресії РФ — що дає механізм іn absentiа

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Червня 2025, 09:30
спецтрибунал для рф
Фото Сайт президента України

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