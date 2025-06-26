Україна та ЄС створили Спецтрибунал щодо агресії РФ — що дає механізм іn absentiа

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні.

— Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом, усією Європою, — написав президент у своїх соцмережах.

Він додав, що Гаага чекає на винуватців і подякував Раді Європи за лідерство в цьому процесі.

Спецтрибунал для РФ: як працює і що забезпечує

За словами Зеленського, угода — це лише початок. Тепер потрібні реальні кроки, щоб трибунал запрацював.

— Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити те, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з Путіним, — сказав він у зверненні до представників парламентів країн-членів ПАРЄ.

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра доповідала про основні положення документа.

Жодних імунітетів для агресорів

Статут не передбачає персональних імунітетів. Навіть чинні очільники держави-агресора, так звана трійка (президент, очільник уряду та міністр закордонних справ — ред.), не зможуть уникнути відповідальності.

Вони отримають обвинувальні акти, які прокурор трибуналу зможе публічно представити й передати їх судді попереднього провадження.

Винесення вироку і заочне засудження можливе після того, як вони позбудуться своїх посад.

Повністю міжнародна юрисдикція

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

— Це — незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права, — зазначила Ірина Мудра.

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Злочин агресії чітко визначений

В основі покладена стаття 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції Генасамблеї ООН.

Співпраця з МКС, а не конкуренція

Спецтрибунал не підриває авторитет Міжнародного кримінального суду, а лише доповнює його. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС процес у Трибуналі призупинять.

Повноцінні заочні процеси

Окреме досягнення України — включення механізму in absentia. Це можливість розглядати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім так званої трійки, допоки вони на посаді).

Йдеться про політичне та військове керівництва РФ, а потенційно також Білорусі та КНДР.

А чи дійсно Путін може постати перед трибуналом ми докладно розповідали раніше.

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