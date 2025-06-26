Для тебя Война в Украине

Украина и ЕС создали Спецтрибунал по агрессии РФ — что дает механизм іn absentiа

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 июня 2025, 09:30
спецтрибунал для рф
Фото Сайт президента Украины

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