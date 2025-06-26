Украина и ЕС создали Спецтрибунал по агрессии РФ — что дает механизм іn absentiа

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлениям РФ в Украине.

— Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам шанс обеспечить справедливость за преступление агрессии. Мы должны ясно показать: агрессия приводит к наказанию. И мы должны сделать это вместе, по всей Европе, — написал президент в своих соцсетях.

Он добавил, что Гаага ждет виновников и поблагодарил Совет Европы за лидерство в этом процессе.

Спецтрибунал для РФ: как работает и что обеспечивает

По словам Зеленского, соглашение — это только начало. Теперь нужны реальные шаги, чтобы трибунал заработал.

— Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая Путина, — сказал он в обращении к представителям парламентов стран-членов ПАСЕ.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра докладывала об основных положениях документа.

Никаких иммунитетов для агрессоров

Устав не предусматривает персональных иммунитетов. Даже действующие главы государства-агрессора, так называемая тройка (президент, глава правительства и министр иностранных дел — ред.), не смогут избежать ответственности.

Они получат обвинительные акты, которые прокурор трибунала сможет публично представить и передать судье предварительного производства.

Вынесение приговора и заочное осуждение возможно после того, как они лишатся своих должностей.

Полностью международная юрисдикция

Суд будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.

— Это независимый институт международного права, который будет говорить от имени мира на языке международного права, — отметила Ирина Мудра.

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Преступление агрессии четко определено

В основе положена статья 8bis Римского устава Международного уголовного суда, дополненная критериями агрессивной войны по резолюции Генассамблеи ООН.

Сотрудничество с МКС, а не конкуренция

Спецтрибунал не подрывает авторитет Международного уголовного суда, а только дополняет его. Проводки могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МКС процесс в Трибунале приостановят.

Полноценные заочные процессы

Отдельное достижение Украины — включение механизма in absentia. Это возможность рассматривать приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме так называемой тройки, пока они в должности).

Речь идет о политическом и военном руководствах РФ, а потенциально также Беларуси и КНДР.

А действительно ли Путин может предстать перед трибуналом, мы подробно рассказывали раньше.

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