Для тебя Война в Украине

Массированная атака на Украину: в Харькове — погибшие, во Львовской области горели дома

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 октября 2026, 10:03 3 мин.
Обстрел Украины сегодня: в Харькове погибли три человека, есть пострадавшие
Фото ДСНС/Telegram

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