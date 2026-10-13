Массированная атака на Украину: в Харькове — погибшие, во Львовской области горели дома

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Львовская и Ровненская области. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Обстрел Харькова 13 октября: есть погибшие и раненые

Вечером 12 октября российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. По предварительной информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты применили 10 ракет типа Бандероль, поразив гражданскую инфраструктуру.

В Холодногорском районе в результате удара разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома. Также повреждения получили как минимум 10 частных домов.

В Шевченковском районе ракета попала в пятиэтажку. На первом этаже загорелось помещение банка, огонь охватил шесть автомобилей. Кроме того, взрывной волной повредило окна трех многоквартирных домов.

По данным ГСЧС Украины, из-под завалов разрушенного дома в Холодногорском районе достали тела трех погибших. Еще как минимум 15 человек пострадали, среди них — спасатель. Четырех человек удалось спасти.

На месте ударов работали спасатели, медики, полицейские, кинологи, волонтеры и коммунальные службы.

Обстрел Киева 12–13 октября: что известно

Вечером 12 октября в Киеве прогремели мощные взрывы. В 22:09 Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной баллистической цели в направлении столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе. В Деснянском районе ракета попала в четырехэтажное складское здание.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, около 22:10 российские войска атаковали столицу шестью баллистическими ракетами.

В командовании отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. Информация о пусках с территории противника не поступала.

Внештатный советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, также прокомментировал ситуацию. По его словам, случаи, когда запуск ракет из комплексов С-400 не фиксируют разведывательные службы партнеров Украины, происходили и раньше.

Утром 13 октября атака на столицу продолжилась. В Дарницком районе обломки беспилотника повредили двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора. Экстренные службы направились на место происшествия.

Атака дронов на Львовскую область: горели дома и автомобили

Утром 13 октября российские беспилотники атаковали Львовскую область. В селе Мурованое Львовского района возникли пожары в трех жилых домах — двух одноэтажных и одном двухэтажном.

Также загорелись три автомобиля. Общая площадь возгорания составила около 350 кв. м.

На месте работали спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел Днепра: повреждены транспортная инфраструктура и дома

В результате утренней атаки российских войск на Днепр ранения получил 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Также повреждены объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные жилые дома и автомобили.

Атака на Ровненскую область: повреждены общежития и жилые дома

Российские войска атаковали Ровно и Ровненскую область. Сначала глава Ровненской ОВА Александр Коваль сообщил о повреждении нежилого помещения в областном центре. По предварительным данным, на тот момент информации о пострадавших не было.

Позже стало известно об атаке на Сарненский район. Там зафиксировали несколько попаданий по неработающему предприятию. Кроме того, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, в частности общежития и жилые дома. Жителей домов вблизи места удара призвали отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров.

Ранее мы рассказывали о том, вызовут ли обстрелы новую волну выезда украинцев.

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