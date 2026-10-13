Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Україну: у Харкові — загиблі, на Львівщині горіли будинки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 10:03 3 хв.
Обстріл України сьогодні: у Харкові загинули троє людей, є постраждалі
Фото ДСНС/Telegram

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