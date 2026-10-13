Масована атака на Україну: у Харкові — загиблі, на Львівщині горіли будинки

У ніч проти 13 жовтня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Львівщина та Рівненщина. Унаслідок обстрілів є загиблі й постраждалі, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

Обстріл Харкова 13 жовтня: є загиблі та поранені

Увечері 12 жовтня російська армія завдала масованого ракетного удару по Харкову. За попередньою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти застосували 10 ракет типу Бандероль, поціливши в цивільну інфраструктуру.

У Холодногірському районі внаслідок удару зруйновано під’їзд чотириповерхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних осель.

У Шевченківському районі ракета влучила в п’ятиповерхівку. На першому поверсі загорілося приміщення банку, полум’я охопило шість автомобілів. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило вікна трьох багатоквартирних будинків.

За даними ДСНС України, з-під завалів зруйнованого будинку в Холодногірському районі дістали тіла трьох загиблих. Ще щонайменше 15 людей постраждали, серед них — рятувальник. Чотирьох людей вдалося врятувати.

На місці ударів працювали рятувальники, медики, поліцейські, кінологи, волонтери та комунальні служби.

Обстріл Києва 12–13 жовтня: що відомо

Увечері 12 жовтня в Києві пролунали потужні вибухи. О 22:09 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну балістичну ціль у напрямку столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі. У Деснянському районі ракета влучила в чотириповерхову складську будівлю.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, близько 22:10 російські війська атакували столицю шістьма балістичними ракетами.

У командуванні зазначили, що радіолокаційні засоби виявили балістичні цілі безпосередньо під час атаки. Інформації про пуски з території противника не надходило.

Позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш, також прокоментував ситуацію. За його словами, випадки, коли запуск ракет із комплексів С-400 не фіксують розвідувальні служби партнерів України, траплялися й раніше.

Уранці 13 жовтня атака на столицю продовжилася. У Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір’я.

Атака дронів на Львівщину: горіли будинки й автомобілі

Уранці 13 жовтня російські безпілотники обстріляли Львівську область. У селі Муроване Львівського району виникли пожежі в трьох житлових будинках — двох одноповерхових та одному двоповерховому.

Також загорілися три автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 кв. м.

На місці працювали рятувальники. Інформації про постраждалих не надходило.

Обстріл Дніпра: пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки

Унаслідок ранкової атаки російських військ на Дніпро поранення дістав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, однак від госпіталізації він відмовився.

Також пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

Атака на Рівненщину: пошкоджено гуртожитки й житлові будинки

Російські війська атакували Рівне та Рівненську область. Спочатку голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про пошкодження нежитлового приміщення в обласному центрі. За попередніми даними, тоді інформації про постраждалих не було.

Згодом стало відомо про атаку на Сарненський район. Там зафіксували кілька влучань у непрацююче підприємство. Крім того, пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема гуртожитки та житлові будинки. Мешканців будинків поблизу місця удару закликали відійти на безпечну відстань — щонайменше 100 метрів.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!