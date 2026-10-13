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Як організують навчання в школах Києва без світла та води: що відомо

Марина Слизовська, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 11:00 2 хв.
Як працюватимуть школи в Києві без світла та води
Фото Pexels

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