Як організують навчання в школах Києва без світла та води: що відомо

У Києві за відсутності електроенергії та водопостачання формат роботи кожної школи буде залежати від поточної безпекової ситуації і спроможності закладу забезпечити необхідні умови для учнів та працівників.

Про це поінформували в Київській міській держадміністрації (КМДА).

Як працюватимуть школи в Києві без світла та води

Якщо заклад залишиться без електроенергії, у такому випадку використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції.

Уроки проводитимуть в усній формі за недостатнього освітлення для письмових завдань.

Формат дистанційного навчання передбачається у разі неможливості забезпечити належні умови для перебування дітей в школі.

Як повідомили в КМДА, за відсутності води очний формат можливий лише за умови дотримання санітарних вимог. Загалом, через відсутність води навчання планують організувати дистанційно до покращення ситуації.

Як організують очне навчання в Києві

Уроки проводять у школах за відповідних безпекових умов, а під час повітряної тривоги освітній процес продовжується в укриттях.

Також триває практика “освітньої міграції”, під час якої навчання проводять у вільних приміщеннях інших шкіл та дитячих садків, що відповідають вимогам.

Як відбувається дистанційне навчання в Києві

Дистанційно навчаються учні, які перебувають в столиці та за її межами. За потреби уроки в онлайн-форматі проводять із безпечних місць, зокрема укриттів навчальних закладів.

Школа може перейти на дистанційне навчання тимчасово, у разі пошкодження будівлі закладу або іншої надзвичайної ситуації.

Про відповідні зміни інформуватиме шкільна адміністрація.

Що необхідно знати батькам школярів

під час тривоги онлайн-урок призупиняється, щоб учитель та учні перейшли в безпечніше місце;

після цього заняття продовжується або розпочинається наступний урок;

учитель фіксує присутність учня на початку уроку, тим часом батьки можуть перевіряти електронний щоденник і отримувати повідомлення, якщо їхня дитина не долучилася до онлайн-заняття;

зміна формату залежить від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води, тепла, а також можливості гарантувати безпеку учнів.

Раніше Міністерство освіти і науки напрацювало рекомендації щодо організації навчання в закладах загальної середньої освіти під час війни.

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