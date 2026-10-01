Обстріл України: у Києві дрон влучив у школу, в Одесі атаковано бізнес-центр

У ніч проти 1 жовтня Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Під ударом опинилися Київ та область, Одеса, Суми, Рівненщина, Дніпропетровщина та інші регіони.

Обстріл Києва сьогодні: у столиці є постраждалий

Перші наслідки атаки у столиці зафіксували ще вночі. В Оболонському районі сталося влучання у складські приміщення, де згодом виникла масштабна пожежа. На іншій локації уламки впали на відкритій території. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА. Одного постраждалого передали медикам, зазначають у ДСНС України.

У Солом’янському районі загорілося приміщення кафе на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь також поширився на припарковані поруч автомобілі. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

Вибухи в Україні зараз: де зафіксували влучання та падіння уламків 1 жовтня / 3 Фотографії

Вранці 1 жовтня атака на столицю продовжилася. О 6:58 Віталій Кличко повідомив про влучання БпЛА на територію нежитлового комплексу в Печерському районі. Пізніше міський голова повідомив про влучання БпЛА в будівлю школи у Солом’янському районі. Там виникло загоряння.

Згодом поліція Києва уточнила, що постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.

Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого сталося займання.

Що відомо про наслідки атаки на Київщині

За останню добу в Київській області внаслідок російських атак травмувалися шестеро людей. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області. В Обухівському районі пошкоджено 24 об’єкти: 20 приватних будинків, лінію електропередачі, заклад торгівлі та два транспортні засоби. Там травмувалася одна людина.

У Броварському районі пошкоджено п’ять об’єктів — три приватні будинки та два автомобілі. Травмувалися четверо людей.

Також в Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних домоволодінь і два транспортні засоби. Крім того, в Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та закладу освіти.

У Фастівському районі пошкоджено виробничо-господарські будівлі, а в Бориспільському — приватне домоволодіння. Там також є один травмований.

Вибухи в Одесі: пошкоджено бізнес-центр

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, уночі російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура, одна людина постраждала. Медики надали їй допомогу на місці.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, під удар потрапив бізнес-центр. У двох будівлях пошкоджено дах та фасад, вибуховою хвилею вибило вікна, а на п’ятому поверсі частково зруйновано стіни.

Також виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. До ліквідації наслідків атаки залучали понад 20 рятувальників ДСНС.

За даними Одеської міської влади, житловий фонд міста не постраждав.

Атака на Суми: що відомо

Також російські війська завдали удару по Сумах керованою авіабомбою. Влучання зафіксували у приватному житловому секторі Ковпаківського району. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Попередньо, травмувалися дві жінки віком 60 та 41 рік. Їх госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено близько шести житлових будинків. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Атака на Рівненщину: постраждала жінка

На Рівненщині внаслідок нічної атаки постраждала жінка. Наразі вона перебуває в лікарні з пораненнями плечей та обличчя.

Її будинок також зазнав пошкоджень. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Дніпропетровщина: унаслідок атаки загинула людина

На Дніпропетровщині російські війська понад десять разів атакували Нікопольщину безпілотниками.

Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік. Про це вранці 1 жовтня розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Гаджа.

Черкащина: ППО знешкодила шість безпілотників

На Черкащині ніч минула без нових атак, однак напередодні область тривалий час перебувала під повітряною тривогою. Сили та засоби ППО, а також мобільні вогневі групи знешкодили шість російських БпЛА.

В Умані через падіння уламків ворожої цілі травмувався чоловік. Йому надали необхідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Скільки дронів атакували Україну вночі 1 жовтня

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 жовтня, починаючи з 18:00 30 вересня, Росія застосувала 107 ударних безпілотників.

Серед них були БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори Пародія. Запуски здійснювалися з території Росії, а також із тимчасово окупованих територій.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або приглушила 87 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях та падіння уламків збитих дронів на чотирьох.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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