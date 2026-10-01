Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: у Києві дрон влучив у школу, в Одесі атаковано бізнес-центр

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 10:57 5 хв.
Вибухи в Україні сьогодні, 1 жовтня: що відомо про атаку та постраждалих

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