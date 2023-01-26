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Доведеться відповідати! Що буде за порушення комендантської години в Україні у 2023 році

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Січня 2023, 13:30
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Фото: Unsplash

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