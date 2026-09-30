У різних регіонах України комендантська година триває по-різному. Однак разом з тим порушувати нічний спокій не можна в середньому від п’яти до семи годин.

Заборона стосується перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях. Що буде за порушення комендантської години — читай у матеріалі.

Адвокатка Анна Бобровська зазначає, що для того, щоб вільно пересуватися у комендантську годину, потрібно мати спеціально видані перепустки та посвідчення. Їх видає військова комендатура.

А от перевіряти документи й, відповідно, встановлювати правомірність перебування на вулицях та в інших громадських місцях під час комендантської години — повноваження патрулів.

За її словами, патрульні мають право:

затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби;

перевіряти в осіб посвідчення, документи, що посвідчують особу, документи, що підтверджують законність перебування на території України, та перепустки, а в разі їх відсутності — затримувати відповідних осіб і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції для встановлення особи;

тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях, дорогах та в інших громадських місцях перебування або пересування осіб, рух транспортних засобів, зокрема транспортних засобів іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій;

виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів, евакуйовувати транспортні засоби;

використовувати зі службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам (за їх згодою), підприємствам, установам і організаціям, за винятком транспортних засобів іноземних консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Яка відповідальність за порушення режиму комендантської години

За словами адвоката, за відмову від виконання законного розпорядження або вимоги патруля загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Якщо порушник вчиняє опір, то йому загрожує штраф в розмірі від 17 000 до 34 000 грн або позбавлення волі до п’яти років.

Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що якщо ти опинився на вулиці у комендантську годину, необхідно дотримуватися певних правил. Наприклад, прислухатися до порад.

Якщо ти опинився в місті і йдеш вулицею:

йди освітленими шляхами, не ховайся;

знайди ТрО або військових та поясни ситуацію;

підійми руки вгору, не лізь в кишені за документами;

не вигадуй нічого, скажи правду: не розрахував час;

паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку (застосунок Дія може не спрацювати).

Якщо ти пересуваєшся на авто:

не зупиняйся посеред траси або дороги;

доїдь до найближчого блокпосту та поясни, хто ти та куди прямуєш;

у тебе перевірять документи, машину, речі;

якщо в районі небезпечно, тебе попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години.

Якщо дії людей, які тебе перевіряли, були неправомірними, звернись за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ: 0800 50 04 42.

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