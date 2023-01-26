У різних регіонах України комендантська година діє по-різному. Однак разом з тим порушувати нічний спокій не можна в середньому від п’яти до семи годин.
Заборона стосується перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях. Що буде за порушення комендантської години — читай у матеріалі.
Адвокатка Анна Бобровська зазначає, що для того, щоб вільно пересуватися у комендантську годину, потрібно мати спеціально видані перепустки і посвідчення. Їх видає військова комендатура.
А от перевіряти документи і, відповідно, встановлювати правомірність перебування на вулицях та в інших громадських місцях під час комендантської години — повноваження патрулів.
За її словами, патрульні мають право:
За словами адвоката, за відмову від виконання законного розпорядження або вимоги патруля загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Якщо порушник вчиняє опір, то йому загрожує штраф в розмірі від 17 000 до 34 000 грн або позбавлення волі до п’яти років.
Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що якщо ти опинився на вулиці у комендантську годину, необхідно дотримуватися певних правил. Наприклад, прислухатися до порад.
Якщо ти опинився в місті і йдеш вулицею:
Якщо ти пересуваєшся на авто:
Якщо дії людей, які тебе перевіряли, були неправомірними, звернись за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ: 0800 50 04 42.
Також важливо не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ та перевіряти ситуацію на фронті. Читай актуальну карту бойових дій.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!