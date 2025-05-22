Державні свята у червні 2025: коли вітати друзів та знайомих

Фото Unsplash Влітку традиційно відзначають багато державних свят. Хоча нашим людям нині не до святкувань і радощів, дати державних і професійних свят знати потрібно — як мінімум для того, аби не забути привітати найрідніших та друзів. У матеріалі зібрали для тебе найважливіші державні свята червня 2025, а також професійні й міжнародні святкові дні та події. Державні свята у червні 2025 В Україні дуже багато державних та професійних свят, і значна частка припадає на літній сезон. Ще до початку повномасштабної війни на найбільші державні, професійні та релігійні свята українці мали додаткові вихідні. Та вже три роки, як ці свята — звичайні робочі дні. Не забудь привітати друзів чи знайомих з професійними святами, а також пам’ятай про дні вшанування та жалоби. 1 червня — День захисту дітей, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День меліоратора; 4 червня — День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни в Україні, День господарських судів; 6 червня – День журналіста в Україні; 8 червня — День працівників текстильної та легкої промисловості в Україні; 14 червня — День працівника меблевої промисловості України; 15 червня — День батька в Україні; 18 червня — День дільничного інспектора поліції; 19 червня — День фермера; 22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 23 червня — День державної служби ООН, День державної служби України; 25 червня — Міжнародний день моряка, День митника України; 26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур, День кримськотатарського прапора; 28 червня — День Конституції України; 29 червня — День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Читати на тему Християнські вітання з днем народження: віршовані та своїми словами Християнські привітання з днем народження — для найрідніших людей. Професійні, релігійні та міжнародні свята у червні 2025 1 червня — Всесвітній день батьків; 5 червня – Всесвітній день довкілля; 8 червня — Всесвітній день океанів, День домогосподарки, Трійця; 9 червня — Міжнародний день архівів; 10 червня — Всесвітній день пам’яті домашніх тварин; 14 червня – Всесвітній день донора крові; 15 червня — День захисту людей похилого віку, Всесвітній день вітру; 17 червня — Всесвітній день карате; 20 червня — Всесвітній день біженців, День літнього сонцестояння; 21 червня — Всесвітній день музики; 22 червня — Всесвітній день тропічного лісу. Також у червні будуть такі дні міст: 1 червня — День Сімферополя, День Черкас, 14 червня — День Севастополя. Нагадаємо, що з огляду на воєнний стан великі державні свята не мають додаткових вихідних для українців. Тож вихідними у червні 2025 будуть такі числа: 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 червня.Раніше ми розповідали, які церковні свята будуть у червні 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter