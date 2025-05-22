Державні свята у червні 2025: коли вітати друзів та знайомих

Влітку традиційно відзначають багато державних свят. Хоча нашим людям нині не до святкувань і радощів, дати державних і професійних свят знати потрібно — як мінімум для того, аби не забути привітати найрідніших та друзів.

У матеріалі зібрали для тебе найважливіші державні свята червня 2025, а також професійні й міжнародні святкові дні та події.

Державні свята у червні 2025

В Україні дуже багато державних та професійних свят, і значна частка припадає на літній сезон. Ще до початку повномасштабної війни на найбільші державні, професійні та релігійні свята українці мали додаткові вихідні.

Та вже три роки, як ці свята — звичайні робочі дні. Не забудь привітати друзів чи знайомих з професійними святами, а також пам’ятай про дні вшанування та жалоби.

1 червня — День захисту дітей, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День меліоратора;

4 червня — День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни в Україні, День господарських судів;

6 червня – День журналіста в Україні;

8 червня — День працівників текстильної та легкої промисловості в Україні;

14 червня — День працівника меблевої промисловості України;

15 червня — День батька в Україні;

18 червня — День дільничного інспектора поліції;

19 червня — День фермера;

22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

23 червня — День державної служби ООН, День державної служби України;

25 червня — Міжнародний день моряка, День митника України;

26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур, День кримськотатарського прапора;

28 червня — День Конституції України;

29 червня — День молодіжних і дитячих громадських організацій України.

Професійні, релігійні та міжнародні свята у червні 2025

1 червня — Всесвітній день батьків;

5 червня – Всесвітній день довкілля;

8 червня — Всесвітній день океанів, День домогосподарки, Трійця;

9 червня — Міжнародний день архівів;

10 червня — Всесвітній день пам’яті домашніх тварин;

14 червня – Всесвітній день донора крові;

15 червня — День захисту людей похилого віку, Всесвітній день вітру;

17 червня — Всесвітній день карате;

20 червня — Всесвітній день біженців, День літнього сонцестояння;

21 червня — Всесвітній день музики;

22 червня — Всесвітній день тропічного лісу.

Також у червні будуть такі дні міст: 1 червня — День Сімферополя, День Черкас, 14 червня — День Севастополя.

Нагадаємо, що з огляду на воєнний стан великі державні свята не мають додаткових вихідних для українців. Тож вихідними у червні 2025 будуть такі числа: 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 червня.

Раніше ми розповідали, які церковні свята будуть у червні 2025.

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