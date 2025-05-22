Государственные праздники в июне 2025: когда поздравлять друзей и знакомых

Летом традиционно отмечают многие государственные праздники. Хотя нашим людям сейчас не до празднований и радостей, даты государственных и профессиональных праздников знать нужно — как минимум для того, чтобы не забыть поздравить самых родных и друзей.

В материале собрали для тебя важнейшие государственные праздники июня 2025 года, а также профессиональные и международные праздничные дни и события.

Государственные праздники в июне 2025

В Украине очень много государственных и профессиональных праздников, и значительная часть приходится на летний сезон. Еще до начала полномасштабной войны на крупнейшие государственные, профессиональные и религиозные праздники у украинцев были дополнительные выходные.

Но уже три года, как эти праздники — обычные рабочие дни. Не забудь поздравить друзей или знакомых с профессиональными праздниками, а также помни о днях чествования и траура.

1 июня – День защиты детей, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День мелиоратора;

4 июня — День памяти детей, погибших в результате полномасштабной войны в Украине, День хозяйственных судов;

6 июня — День журналиста в Украине;

День журналиста в Украине; 8 июня — День работников текстильной и легкой промышленности в Украине;

День работников текстильной и легкой промышленности в Украине; 14 июня — День работника мебельной промышленности Украины;

День работника мебельной промышленности Украины; 15 июня — День отца в Украине;

День отца в Украине; 18 июня — День участкового инспектора полиции;

День участкового инспектора полиции; 19 июня — День фермера;

День фермера; 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;

День скорби и памяти жертв войны в Украине; 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;

День государственной службы ООН, День государственной службы Украины; 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины;

Международный день моряка, День таможенника Украины; 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток, День крымскотатарского флага;

Международный день в поддержку жертв пыток, День крымскотатарского флага; 28 июня — День Конституции Украины;

День Конституции Украины; 29 июня — День молодежных и детских общественных организаций Украины.

Профессиональные, религиозные и международные праздники в июне 2025

1 июня — Всемирный день родителей;

Всемирный день родителей; 5 июня — Всемирный день окружающей среды;

Всемирный день окружающей среды; 8 июня — Всемирный день океанов, День домохозяйки, Троица;

Всемирный день океанов, День домохозяйки, Троица; 9 июня — Международный день архивов;

Международный день архивов; 10 июня — Всемирный день памяти домашних животных;

Всемирный день памяти домашних животных; 14 июня — Всемирный день донора крови;

Всемирный день донора крови; 15 июня — День защиты людей преклонного возраста, Всемирный день ветра;

День защиты людей преклонного возраста, Всемирный день ветра; 17 июня — Всемирный день каратэ;

Всемирный день каратэ; 20 июня — Всемирный день беженцев, День летнего солнцестояния;

Всемирный день беженцев, День летнего солнцестояния; 21 июня — Всемирный день музыки;

Всемирный день музыки; 22 июня — Всемирный день тропического леса.

Также в июне будут следующие дни городов: 1 июня — День Симферополя, День Черкасс, 14 июня — День Севастополя.

Напомним, что учитывая военное положение, большие государственные праздники не имеют дополнительных выходных для украинцев. Поэтому выходными в июне 2025 будут следующие числа: 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 июня.

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