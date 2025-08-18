Христианские поздравления с днем ​​рождения: в стихах и своими словами

Если в праздник родного человека ты ищешь особо трогательные и проникновенные слова, прочти наши христианские поздравления с днем рождения. В них искренние пожелания земных благ и небесного покровительства.
Христианские поздравления с днем рождения женщине и мужчине в прозе
Искренне поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в этот радостный день ангел-хранитель посылает тебе новых сил и бодрости, лучики надежды и любви, света искренней веры и удачи. Будь здоров (-а) и живи без обид и неприятных людей. Пусть Бог отводит от тебя болезни и дурные взгляды. Долгих тебе лет жизни!
***
В этот особенный день прими наши искренние поздравления! Желаю тебе Божьего благословения на всякое дело! Пусть дни твои проходят в мире, а душа успокаивается молитвой. Тепла тебе от родных и близких, веры и надежды! И пусть ангел-хранитель держит над тобой свои крылья, как оберег.
***
Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет освящен Божьим светом, его теплом и любовью. Пусть этот день станет благословенным началом еще одного прекрасного года! Сил тебе, крепкого здоровья, достатка и веры, с которой нестрашны никакие проблемы. Всевозможных тебе благ!
***
С праздником тебя! Пусть любовь Господа направляет тебя по жизни и хранит от проблем и бед. Пусть этот день пройдет с радостью в сердце, и искренние молитвы будут лететь к Богу и услышать им. Миру твоему сердцу и душевной благодати! Здоровья, счастья, и удачи в добрых делах!
Христианские поздравления с днем рождения в стихах
В день рождения желаю
Веры в Бога и добра,
Жить спокойно и с молитвой
Просыпаться по утрам!
Выходить навстречу солнцу
С благодатью на душе,
Открывать свои оконца
Ветру свежему, судьбе!
Чтобы ангел твой, хранитель,
От проблем оберегал,
Добрый, чуткий небожитель
Силы каждый день давал!
***
Поздравляю с днем рожденья!
Пусть хранит тебя Господь,
Будут радость, уваженье,
Море радостных забот.
Пусть во всём тебя поддержит
Добрый ангел за плечом,
Согревает сердце нежность,
Озаряя светом дом!
***
Желаю счастья и здоровья,
И много долгих зим и лет.
И дней, наполненных любовью,
И много жизненных побед.
Судьба удачу пусть подарит,
И жизнь к тебе благоволит.
Друзья заботой окружают,
Пусть Бог тебя благословит!
Христианские поздравления с днем рождения своими словами
С днем рождения тебя! Нового благословенного года жизни, пусть будет с тобой милость Божия, и Господь будет направлять тебя по жизни с любовью и мудростью. Живи счастливо, будь здоров (-а), радуйся родным и богатей на пользу себе и людям.
***
С днем рождения тебя! Искренне желаю, чтобы каждый следующий день был полон света и благодати Божией. Пусть будут благословлены и исполнятся самые заветные планы и мечты. А сердце будет чувствовать мир и любовь ближних.
***
Поздравляю тебя! Желаю, чтобы Господь каждый день даровал новые блага, а ты шел (шла) по жизни под святым Его покровительством! Здоровья тебе, выносливости, мудрости, терпения и любви!
Раньше мы рассказывали, как поздравить с днем рождения женщину — читай слова, которые согреют душу и улучшат настроение.
