Христианские поздравления с днем ​​рождения: в стихах и своими словами

Если в праздник родного человека ты ищешь особо трогательные и проникновенные слова, прочти наши христианские поздравления с днем ​​рождения. В них искренние пожелания земных благ и небесного покровительства.

Христианские поздравления с днем ​​рождения женщине и мужчине в прозе

Искренне поздравляю тебя с днем ​​рождения! Пусть в этот радостный день ангел-хранитель посылает тебе новых сил и бодрости, лучики надежды и любви, света искренней веры и удачи. Будь здоров (-а) и живи без обид и неприятных людей. Пусть Бог отводит от тебя болезни и дурные взгляды. Долгих тебе лет жизни!

***

В этот особенный день прими наши искренние поздравления! Желаю тебе Божьего благословения на всякое дело! Пусть дни твои проходят в мире, а душа успокаивается молитвой. Тепла тебе от родных и близких, веры и надежды! И пусть ангел-хранитель держит над тобой свои крылья, как оберег.

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет освящен Божьим светом, его теплом и любовью. Пусть этот день станет благословенным началом еще одного прекрасного года! Сил тебе, крепкого здоровья, достатка и веры, с которой нестрашны никакие проблемы. Всевозможных тебе благ!

***

С праздником тебя! Пусть любовь Господа направляет тебя по жизни и хранит от проблем и бед. Пусть этот день пройдет с радостью в сердце, и искренние молитвы будут лететь к Богу и услышать им. Миру твоему сердцу и душевной благодати! Здоровья, счастья, и удачи в добрых делах!

Христианские поздравления с днем ​​рождения в стихах

В день рождения желаю

Веры в Бога и добра,

Жить спокойно и с молитвой

Просыпаться по утрам!

Выходить навстречу солнцу

С благодатью на душе,

Открывать свои оконца

Ветру свежему, судьбе!

Чтобы ангел твой, хранитель,

От проблем оберегал,

Добрый, чуткий небожитель

Силы каждый день давал!



***

Поздравляю с днем рожденья!

Пусть хранит тебя Господь,

Будут радость, уваженье,

Море радостных забот.

Пусть во всём тебя поддержит

Добрый ангел за плечом,

Согревает сердце нежность,

Озаряя светом дом!

***

Желаю счастья и здоровья,

И много долгих зим и лет.

И дней, наполненных любовью,

И много жизненных побед.

Судьба удачу пусть подарит,

И жизнь к тебе благоволит.

Друзья заботой окружают,

Пусть Бог тебя благословит!



Христианские поздравления с днем ​​рождения своими словами

С днем рождения тебя! Нового благословенного года жизни, пусть будет с тобой милость Божия, и Господь будет направлять тебя по жизни с любовью и мудростью. Живи счастливо, будь здоров (-а), радуйся родным и богатей на пользу себе и людям.

***

С днем ​​рождения тебя! Искренне желаю, чтобы каждый следующий день был полон света и благодати Божией. Пусть будут благословлены и исполнятся самые заветные планы и мечты. А сердце будет чувствовать мир и любовь ближних.

***

Поздравляю тебя! Желаю, чтобы Господь каждый день даровал новые блага, а ты шел (шла) по жизни под святым Его покровительством! Здоровья тебе, выносливости, мудрости, терпения и любви!

