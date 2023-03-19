Поздравления с днем рождения женщине: слова, которые согреют душу и поднимут настроение

Каждый год мы ждем один особенный день — наш день рождения. Кто-то любит праздновать его наедине, кто-то в громких компаниях. Преимущественно внимание любят женщины, поэтому в этот день нужно не забыть поздравить именинницу. Мы собрали для тебя поздравления с днем рождения женщине.
Иногда нам хочется так многое сказать человеку рядом, пожелать всего наилучшего, но в нужный момент теряются все слова. Или ты ежедневно в течение года говоришь женщине, как она прекрасна, и желаешь успеха во всех делах, что уже и не знаешь, что пожелать на день рождения.
Впрочем, именинница всегда будет рада теплым словам и искренним пожеланиям. Поэтому выбирай поздравления с днем рождения для женщины и поздравь ее с долгожданным праздником.
От всей души с любовью и теплом
Хочу тебя поздравить с днем рождения!
Желаю согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
***
Поздравляем с днем рождения!
И желаем быть счастливой,
В самом лучшем настроении,
Нужной, трепетной, любимой!
Пусть везет по жизни чаще,
Смейся, радуйся, шути,
Выгляди всегда блестяще,
Славно роза, ты цвети!
Желаю в светлый день рождения
Светиться ярче, чем звезда.
Любви, почета, уважения,
Быть в добром здравии всегда.
Самой, самой в этом мире
Я желаю в день рожденья:
Всех желаний исполненья,
И во всем всегда везенья!
Прекрасная, хорошая, всегда на позитиве,
Тебе желаю большего, чем существует ныне…
Богатства несусветного, на зависть всем, конечно,
Желания заветного, что сбудется поспешно.
Здоровья, процветания, любви, всегда удачи,
В душе — не увядания! Чтоб так, а не иначе!
Сейчас многие поздравляют друг друга с днем рождения в социальных сетях. Для этого удобно использовать картинки. Ты можешь скачать поздравления с днем рождения женщине в картинках по ссылке.
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