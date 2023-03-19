Поздравления с днем рождения женщине: слова, которые согреют душу и поднимут настроение

Каждый год мы ждем один особенный день — наш день рождения. Кто-то любит праздновать его наедине, кто-то в громких компаниях. Преимущественно внимание любят женщины, поэтому в этот день нужно не забыть поздравить именинницу. Мы собрали для тебя поздравления с днем рождения женщине.

Иногда нам хочется так многое сказать человеку рядом, пожелать всего наилучшего, но в нужный момент теряются все слова. Или ты ежедневно в течение года говоришь женщине, как она прекрасна, и желаешь успеха во всех делах, что уже и не знаешь, что пожелать на день рождения.

Впрочем, именинница всегда будет рада теплым словам и искренним пожеланиям. Поэтому выбирай поздравления с днем рождения для женщины и поздравь ее с долгожданным праздником.

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Поздравления с днем рождения женщины в прозе

В этот волшебный и радостный день хочется пожелать тебе, чтобы каждый миг жизни был наполнен радостью и благополучием! С днем рождения!

Как только свечи на торте разгораются, желаю тебе, чтобы все мечты стали реальностью, а самые искренние желания всегда сбывались!

Желаю тебе счастья на каждый день, пусть тебя обнимают только самые лучшие друзья и родные, а все мечты сбываются! Наслаждайся этим днем, как никогда, прими все поздравления и подарки от родных и судьбы! С днем рождения!

В твой день рождения желаю, чтобы жизнь была наполнена красотой и любовью, пусть каждый день тебя ждут интересные и приятные приключения! Радость, добро и везение сопровождают тебя на протяжении всей жизни!

Твоя улыбка прекрасна! Пусть весь мир улыбается тебе в ответ! Хочу, чтобы в твоей жизни будут только яркие моменты и приятные сюрпризы! С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть этот день станет началом нового этапа твоей жизни. А он в свою очередь будет наполнен здоровьем, счастьем и новыми свершениями. Принесет полезный и интересный опыт, исполнение мечты и заветных желаний! С днем рождения!

Пусть на твоем жизненном пути всегда встречаются только прекрасные люди, и каждый день будет полон исполнением мечтаний. На каждом повороте судьбы пусть ждет только добро и удача, а в кругу твоего общения будут только вежливые, дружелюбные и позитивные люди! С днем рождения!

Поздравления с днем рождения женщины в стихах

От всей души с любовью и теплом

Хочу тебя поздравить с днем рождения!

Желаю согревать улыбкой дом

И быть всегда в хорошем настроении!

***

Поздравляем с днем рождения!

И желаем быть счастливой,

В самом лучшем настроении,

Нужной, трепетной, любимой!

Пусть везет по жизни чаще,

Смейся, радуйся, шути,

Выгляди всегда блестяще,

Славно роза, ты цвети!

***

Желаю в светлый день рождения

Светиться ярче, чем звезда.

Любви, почета, уважения,

Быть в добром здравии всегда.

***

Самой, самой в этом мире

Я желаю в день рожденья:

Всех желаний исполненья,

И во всем всегда везенья!

***

Прекрасная, хорошая, всегда на позитиве,

Тебе желаю большего, чем существует ныне…

Богатства несусветного, на зависть всем, конечно,

Желания заветного, что сбудется поспешно.

Здоровья, процветания, любви, всегда удачи,

В душе — не увядания! Чтоб так, а не иначе!

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Поздравления с днем рождения женщины в картинках

Сейчас многие поздравляют друг друга с днем рождения в социальных сетях. Для этого удобно использовать картинки. Ты можешь скачать поздравления с днем рождения женщине в картинках по ссылке.

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