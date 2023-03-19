Привітання з днем народження жінці: слова, які зігріють душу та підіймуть настрій

Щороку ми чекаємо один особливий день — наш день народження. Хтось любить святкувати його наодинці, хтось — у гучних компаніях. Переважно, увагу люблять жінки, тому у цей день треба не забути привітати іменинницю. Ми зібрали для тебе привітання з днем народження жінці.

Інколи нам хочеться так багато сказати людині поруч, побажати усього найкращого, але у потрібний момент губляться усі слова. Або ж ти щодня протягом року кажеш жінці, яка вона прекрасна, і бажаєш успіху в усіх справах, що вже і не знає, що побажати на день народження.

Утім, іменинниця завжди буде рада теплим словам та щирим побажанням. Тож обирай привітання з днем народження для жінки та привітай її з довгоочікуваним святом.

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У цей чарівний та радісний день, хочеться побажати тобі, щоб кожна мить життя була наповнена радістю та благополуччям! З днем народження!

Щойно свічки на торті розпалюються, бажаю тобі, щоб усі мрії стали реальністю, а найбільші та найщиріші бажання завжди збувалися!

Бажаю тобі щастя на кожен день, нехай тебе обіймають лише найкращі друзі й рідні, а всі мрії здійснюються! Насолоджуйся цим днем, як ніколи, прийми усі привітання та подарунки від рідних та долі! З днем народження!

У твій день народження бажаю, щоб життя було наповнене красою і любов’ю, нехай щодня на тебе чекають цікаві та приємні пригоди! Радість, добро та везіння супроводжують тебе протягом усього життя!

Твоя посмішка прекрасна! Тож нехай весь світ усміхається до тебе у відповідь! Бажаю, щоб у твоєму житті будуть тільки яскраві моменти та приємні сюрпризи. З днем народження!

Вітаю тебе з днем народження! Нехай цей день стане початком нового етапу у твоєму житті. А він своєю чергою буде наповнений здоров’ям, щастям і новими звершеннями. Принесе корисний та цікавий досвід, здійснення мрій та найзаповітніших бажань! З днем народження!

Нехай на твоєму життєвому шляху завжди зустрічаються тільки прекрасні люди, і кожен день буде сповнений здійсненням мрій. На кожному повороті долі нехай чекає тільки добро та удача, а у колі твого спілкування будуть лише ввічливі, доброзичливі та позитивні люди! З днем народження!

Привітання з днем народження жінці у віршах

***

Бажаю щастя i достатку

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі – успіху й терпіння,

У справах – вічного горіння.

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля!

***

У день народження вітаю,

І міцно-міцно обіймаю,

Бажаю миру і достатку,

Щоб справи всі були в порядку!

Хай буде щастя і здоров’я,

Хай світ оточує любов’ю,

Бажаю років сто прожити,

І посміхатись, не тужити!

***

З днем народження вітаю,

З усього серця я бажаю

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя

Та буде кращим майбуття!

Привітання з днем народження жінці у картинках

Зараз багато людей вітають одне одного з днем народження у соціальних мережах. Для цього зручно використовувати картинки. Ти можеш завантажити привітання з днем народження жінці у картинках за посиланням.

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