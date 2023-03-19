Привітання з днем народження жінці: слова, які зігріють душу та підіймуть настрій

Щороку ми чекаємо один особливий день — наш день народження. Хтось любить святкувати його наодинці, хтось — у гучних компаніях. Переважно, увагу люблять жінки, тому у цей день треба не забути привітати іменинницю. Ми зібрали для тебе привітання з днем народження жінці.
Інколи нам хочеться так багато сказати людині поруч, побажати усього найкращого, але у потрібний момент губляться усі слова. Або ж ти щодня протягом року кажеш жінці, яка вона прекрасна, і бажаєш успіху в усіх справах, що вже і не знає, що побажати на день народження.
Утім, іменинниця завжди буде рада теплим словам та щирим побажанням. Тож обирай привітання з днем народження для жінки та привітай її з довгоочікуваним святом.
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Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля!
У день народження вітаю,
І міцно-міцно обіймаю,
Бажаю миру і достатку,
Щоб справи всі були в порядку!
Хай буде щастя і здоров’я,
Хай світ оточує любов’ю,
Бажаю років сто прожити,
І посміхатись, не тужити!
З днем народження вітаю,
З усього серця я бажаю
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!
Зараз багато людей вітають одне одного з днем народження у соціальних мережах. Для цього зручно використовувати картинки. Ти можеш завантажити привітання з днем народження жінці у картинках за посиланням.
Раніше ми розповідали, що подарувати мамі на день народження.
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